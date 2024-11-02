Пьянич рассказал, что его удивило в первые часы в России

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич в интервью официальному сайту клуба вспомнил первые эмоции по приезде в Россию.
– Ты был удивлeн, что, несмотря на позднее прибытие рейса, в аэропорту Москвы тебя ждали журналисты?
– И да, и нет. В моей карьере уже бывали такие встречи в аэропорту, но в этот раз, честно говоря, не ожидал увидеть журналистов, ведь время было совсем позднее. Поэтому, не скрою, удивился.
– Как ты отреагировал, когда впервые приехал на стадион и сразу же увидел коня?
– Тут я удивился ещe больше. Незадолго до съeмок мне рассказали идею моей презентации, объяснили, что конь – это символ клуба. Я бы сказал, это было очень оригинально.
- Пьянич пришел свободным агентом в сентябре.
- У Миралема пока 1 результативное действие за ЦСКА.
- Пьянич играл за «Барселону», «Ювентус», «Рому».
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