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    Пьянич рассказал, что его удивило в первые часы в России

    Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич в интервью официальному сайту клуба вспомнил первые эмоции по приезде в Россию.

    – Ты был удивлeн, что, несмотря на позднее прибытие рейса, в аэропорту Москвы тебя ждали журналисты?

    – И да, и нет. В моей карьере уже бывали такие встречи в аэропорту, но в этот раз, честно говоря, не ожидал увидеть журналистов, ведь время было совсем позднее. Поэтому, не скрою, удивился.

    – Как ты отреагировал, когда впервые приехал на стадион и сразу же увидел коня?

    – Тут я удивился ещe больше. Незадолго до съeмок мне рассказали идею моей презентации, объяснили, что конь – это символ клуба. Я бы сказал, это было очень оригинально.

    • Пьянич пришел свободным агентом в сентябре.
    • У Миралема пока 1 результативное действие за ЦСКА.
    • Пьянич играл за «Барселону», «Ювентус», «Рому».

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.11.2024 15:47
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    Комментарии (6)
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    1730552129
    Это была кобыла,ты не проверил...
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    MazaiNN
    1730555353
    Мне бы шашку да коня и на линию огня...
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    n876
    1730558963
    Пьянич проститутка.За деньги всем дает.
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    Исмо
    1730616513
    Я тоже считаю что, он шлюха, то против России, теперь деньги зарабатывать в Россию,надо быть последовательным....
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