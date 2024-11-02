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    Пьянич назвал лучшего вратаря России

    Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич в интервью официальному сайту клуба высказался о вратаре команды Игоре Акинфееве.

    – Насколько хорошо Игорь Акинфеев известен в Европе?

    – Мы знаем его как человека, который провeл всю свою карьеру в одном клубе. Игорь был первым номером в сборной много лет. Это настоящая легенда ЦСКА, и, конечно, в Европе он прекрасно знаком многим. Он действительно лучший вратарь в России.

    • Акинфеев дебютировал в ЦСКА в 2003 году.
    • Игорь достиг отметки в 70 тысяч минут за клуб.
    • С командой Акинфеев брал Кубок УЕФА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.11.2024 11:57
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    Комментарии (2)
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    Интерес
    1730538273
    Забьёшь победный гол в ворота "Спартака",тогда поверю в искренность твоих слов...Но не всех.
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    serhio80
    1730554956
    Рекорд Игоря в Европе помнят, сколько матчей дырявых?)
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