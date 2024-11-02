Пьянич назвал лучшего вратаря России

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич в интервью официальному сайту клуба высказался о вратаре команды Игоре Акинфееве.

– Насколько хорошо Игорь Акинфеев известен в Европе?

– Мы знаем его как человека, который провeл всю свою карьеру в одном клубе. Игорь был первым номером в сборной много лет. Это настоящая легенда ЦСКА, и, конечно, в Европе он прекрасно знаком многим. Он действительно лучший вратарь в России.

Акинфеев дебютировал в ЦСКА в 2003 году.

Игорь достиг отметки в 70 тысяч минут за клуб.

С командой Акинфеев брал Кубок УЕФА.

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