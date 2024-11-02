Карраскаль изъявил желание стать россиянином

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль не против получить российский паспорт.
– Дуглас Сантос недавно получил российский паспорт. Нет ли в «Динамо» желающих последовать его примеру?
– Такая возможность, наверное, есть у любого игрока. Наш клуб не исключение. Есть футболисты, которые по несколько лет выступают в России. В целом идея хорошая, но для этого должно быть обоюдное желание клуб и игрока.
– У вас есть такое желание?
– Я бы хотел.
- Карраскаль в России почти 3 года.
- До «Динамо» Хорхе был в ЦСКА.
- Карраскаль в 2018-2019 годах принадлежал украинским «Карпатам».