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    Карраскаль изъявил желание стать россиянином

    Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль не против получить российский паспорт.

    – Дуглас Сантос недавно получил российский паспорт. Нет ли в «Динамо» желающих последовать его примеру?

    – Такая возможность, наверное, есть у любого игрока. Наш клуб не исключение. Есть футболисты, которые по несколько лет выступают в России. В целом идея хорошая, но для этого должно быть обоюдное желание клуб и игрока.

    – У вас есть такое желание?

    – Я бы хотел.

    • Карраскаль в России почти 3 года.
    • До «Динамо» Хорхе был в ЦСКА.
    • Карраскаль в 2018-2019 годах принадлежал украинским «Карпатам».

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    02.11.2024 12:27
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    Комментарии (4)
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    Интерес
    1730545269
    ПВС МВД даст "добро"!
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    sined1951
    1730546442
    Пусть сначала научится опасные моменты реализовывать, а потом посмотрим.
    Ответить
    Каратель помойников
    1730551836
    Объявляется соц.соревнование " кто больше русифицирует".какие же гнилые тренды задаёт бзденит,ну никак язык не поворачивается его гордостью российского футбола назвать.а вот слово антоним как раз подходит.
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    FanatSerj
    1730653610
    Пусть с начало хоть наиграет на паспорт, а то как нет Бителло так всё Динамо не знает что с мячом делать, а Карраскаль который как говорит Личка его в лёгкую заменит, не то что начинает управлять игрой он исчезает на поле )) Не, ну если он как канадцы всё большой семьёй переезжают и строятся в России ну тогда ок, у нас земли хватает.
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