Реакция ЦСКА на серебро Слуцкого в Китае

Пресс-служба ЦСКА отреагировала на итоговое второе место «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая.
«Поздравляем экс-наставника красно-синих Леонида Слуцкого и его тренерский штаб в составе Василия Березуцкого и Олега Яровинского с достижением лучшего результата китайского клуба за последние 16 лет!» – написал ЦСКА.
- «Шэньхуа» в начале сезона выиграл Суперкубок Китая.
- Контракт Слуцкого истекает в декабре.
- 2-й раз подряд чемпионом Китая стал «Шанхай Порт».
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