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    Реакция ЦСКА на серебро Слуцкого в Китае

    Пресс-служба ЦСКА отреагировала на итоговое второе место «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая.

    «Поздравляем экс-наставника красно-синих Леонида Слуцкого и его тренерский штаб в составе Василия Березуцкого и Олега Яровинского с достижением лучшего результата китайского клуба за последние 16 лет!» – написал ЦСКА.

    • «Шэньхуа» в начале сезона выиграл Суперкубок Китая.
    • Контракт Слуцкого истекает в декабре.
    • 2-й раз подряд чемпионом Китая стал «Шанхай Порт».

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    02.11.2024 13:55
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    Комментарии (1)
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    1730545759
    В переводе на китайский,это звучит так : " Тунчжи Лёня,мы о таком результате в РПЛ сейчас и мечтать не могём!Вернись,мы всё простим!".
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