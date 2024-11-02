Реакция ЦСКА на серебро Слуцкого в Китае

Пресс-служба ЦСКА отреагировала на итоговое второе место «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая.

«Поздравляем экс-наставника красно-синих Леонида Слуцкого и его тренерский штаб в составе Василия Березуцкого и Олега Яровинского с достижением лучшего результата китайского клуба за последние 16 лет!» – написал ЦСКА.

«Шэньхуа» в начале сезона выиграл Суперкубок Китая.

Контракт Слуцкого истекает в декабре.

2-й раз подряд чемпионом Китая стал «Шанхай Порт».

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE