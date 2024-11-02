Ловчев назвал Карпина «понтовщиком»: «Рассказывает, как надо комментировать, но чего он добился в тренерской карьере?»

Бывший спартаковец Евгений Ловчев оценил тренерскую карьеру Валерия Карпина.

«Других бы уже давно выгнали из «Ростова» с такими результатами. К Карпину у меня вообще особое отношение. Впрочем, как и у него ко мне. Он вообще понтовщик редкий, если честно. В основном все рассказывает красиво, как и кому комментировать правильно, а ведь сам руководил когда-то комментаторами здесь же. Но это не вопрос личных отношений. Однозначно Карпин как тренер вырос с того времени, когда он начинал в «Спартаке». Но возникает вопрос: а что он как тренер добился в карьере?

Ответ: ничего. А удалять его из «Ростова» или нет – дело руководства. При нем, конечно, команда боевой стала и добивалась прогресса. Понятно, что для борьбы за чемпионство или за тройку им нужен совсем другой состав.

Передо мной сейчас сидит великий вратарь Анзор Кавазашвили. Когда мы пришли в «Спартак», клуб был действующим серебряным призером. И руководство команды в лице Никиты Павловича Симоняна и Николя Петровича Старостина понимали, что нужно точечное укрепление. И вот они пригласили игроков, в числе которых были мы с Анзором Амберковичем, и мы стали чемпионами. Это вопрос качественных футболистов, в «Ростове» же их практически нет», – сказал Ловчев.