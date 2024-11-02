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    • Ловчев назвал Карпина «понтовщиком»: «Рассказывает, как надо комментировать, но чего он добился в тренерской карьере?»

    Ловчев назвал Карпина «понтовщиком»: «Рассказывает, как надо комментировать, но чего он добился в тренерской карьере?»

    Бывший спартаковец Евгений Ловчев оценил тренерскую карьеру Валерия Карпина.

    «Других бы уже давно выгнали из «Ростова» с такими результатами. К Карпину у меня вообще особое отношение. Впрочем, как и у него ко мне. Он вообще понтовщик редкий, если честно. В основном все рассказывает красиво, как и кому комментировать правильно, а ведь сам руководил когда-то комментаторами здесь же. Но это не вопрос личных отношений. Однозначно Карпин как тренер вырос с того времени, когда он начинал в «Спартаке». Но возникает вопрос: а что он как тренер добился в карьере?

    Ответ: ничего. А удалять его из «Ростова» или нет – дело руководства. При нем, конечно, команда боевой стала и добивалась прогресса. Понятно, что для борьбы за чемпионство или за тройку им нужен совсем другой состав.

    Передо мной сейчас сидит великий вратарь Анзор Кавазашвили. Когда мы пришли в «Спартак», клуб был действующим серебряным призером. И руководство команды в лице Никиты Павловича Симоняна и Николя Петровича Старостина понимали, что нужно точечное укрепление. И вот они пригласили игроков, в числе которых были мы с Анзором Амберковичем, и мы стали чемпионами. Это вопрос качественных футболистов, в «Ростове» же их практически нет», – сказал Ловчев.

    • Карпин ранее признался, что футбольные трансляции предпочитает смотреть без звука.
    • Его раздражает работа российских комментаторов.
    • Карпину не нравятся их оценочные суждения: «Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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    02.11.2024 15:54
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    Комментарии (17)
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    Spartak_forv@
    1730552353
    Стадия брожения Серафимыча!
    Ответить
    Иннокентий-Смоктуновский-
    1730552950
    Сам спросил сам ответил сам себя похвалил нормальный собеседник
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    TIMOTHY
    1730553217
    Бывший спартаковец о бывшем спартаковце по свински! Это нормально по тушински) Мостового ,тоже бывший спартач,не хватает,он и ловчего и карпина обосрет по всем показателям)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1730553276
    Лучше бы вспомнил, как при участии Ловчева команда в пердив вылетила,об этом он помалкивает.
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    ...уефан
    1730555057
    ...эх, Серафимыч!( Вот, оно тебе надо было это?(...
    Ответить
    FCSpartakM
    1730555635
    у нас все тренеры, кто ничего не добился учат других больше всех.
    Ответить
    serhio80
    1730555660
    А Ловчев чего добился как тренер?)
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    Борис34684
    1730556100
    Ловчев флюгер ещё тот, не хуже Гены Орлова.
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    The only one
    1730674136
    Ловчев уже давно не футболист, а "эксперт" комментаторский. Других перлов от него и не дождёшься...
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    crf575757
    1730685488
    Ловчев! Ты вообще пустобрех! Просто говнюк!
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