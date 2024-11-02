Канчельскис объяснил, почему смотрит футбол без звука

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис недоволен комментаторами «Матч ТВ».

– Валерий Карпин недавно раскритиковал футбольных комментаторов. А вы как матчи смотрите? Со звуком или без?

– У нас, конечно, большие проблем с комментаторами. Я без звука смотрю футбол, мне «Дом-2» слушать не интересно.