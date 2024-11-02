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    Канчельскис объяснил, почему смотрит футбол без звука

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис недоволен комментаторами «Матч ТВ».

    – Валерий Карпин недавно раскритиковал футбольных комментаторов. А вы как матчи смотрите? Со звуком или без?

    – У нас, конечно, большие проблем с комментаторами. Я без звука смотрю футбол, мне «Дом-2» слушать не интересно.

    • Карпин ранее признался, что футбольные трансляции предпочитает смотреть без звука.
    • Его раздражает работа российских комментаторов.
    • Карпину не нравятся их оценочные суждения: «Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.11.2024 16:45
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    Некоторые ещё и изображение выключают,и получаетсЯ идеальная картинка состояния нашего футбольного администрирования.Таких сразу на должности в РФС назначают.
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