Канчельскис объяснил, почему смотрит футбол без звука

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис недоволен комментаторами «Матч ТВ».
– Валерий Карпин недавно раскритиковал футбольных комментаторов. А вы как матчи смотрите? Со звуком или без?
– У нас, конечно, большие проблем с комментаторами. Я без звука смотрю футбол, мне «Дом-2» слушать не интересно.
- Карпин ранее признался, что футбольные трансляции предпочитает смотреть без звука.
- Его раздражает работа российских комментаторов.
- Карпину не нравятся их оценочные суждения: «Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».