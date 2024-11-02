Корнеев заявил, что Станкович – слабый тренер

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев оценил уровень коллеги из «Спартака» Деяна Станковича.

«Что касается Станковича, он пока жeстко не дотягивает до уровня «Спартака». Это чувствуется во многих деталях и моментах, связанных с определением состава, заменами, управлением командой и регрессом игроков.

Результаты «Спартака» связаны с плохой укомплектованностью команды и тем, что у руля слабый тренер», – сказал Корнеев.