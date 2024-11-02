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    Корнеев заявил, что Станкович – слабый тренер

    Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев оценил уровень коллеги из «Спартака» Деяна Станковича.

    «Что касается Станковича, он пока жeстко не дотягивает до уровня «Спартака». Это чувствуется во многих деталях и моментах, связанных с определением состава, заменами, управлением командой и регрессом игроков.

    Результаты «Спартака» связаны с плохой укомплектованностью команды и тем, что у руля слабый тренер», – сказал Корнеев.

    • В 20:45 мск «Спартак» начнет матч 14-го тура РПЛ против ЦСКА.
    • Станкович в команде с лета.
    • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.

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    Источник: Metaratings

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    02.11.2024 15:40
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    Комментарии (3)
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    Интерес
    1730552199
    А сегодня узнаем,кто из односельчан балканских сильнее и везучее.
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    andrei-sarap-yandex
    1730556721
    а игроки сильные ????? ДОЛОЙ ЗОБНИН И его ОПГ.....ОН НЕ ДАЁТ ИГРАТЬ ИГРОКАМ.....причём тут тренер ???? если игроки тухлые в колективе????
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    fakeid
    1730557607
    был пиджак, теперь тулуп
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