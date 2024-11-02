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    Колосков выразил недовольство комментаторами «Матч ТВ»

    Почетному президенту РФС Вячеславу Колоскову не нравится работа комментаторов «Матч ТВ».

    • Тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ранее признался, что футбольные трансляции предпочитает смотреть без звука.
    • Его раздражает работа российских комментаторов.
    • Карпину не нравятся их оценочные суждения: «Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

    – Какие ожидания от главного дерби страны ЦСКА – «Спартак»?

    – Я жду такой игры, от которой не хотелось бы отвлекаться. Когда сидишь на стадионе, тебе комментатор не мешает. Я может быть не полностью согласен с Валерием Карпиным в такой жесткой оценке, но порой, действительно, они увлекаются.

    Тем более, что сейчас, бывает, вдвоем комментируют и начинают увлекаться спорами между собой, беседами. Начинают щеголять своей эрудицией, осведомленностью и забывают, что игра идет. Если опоздал на пять минут и включил телевизор, тебе и счет не подскажут. А уж когда в кубковых матчах по ходу игры берут комментарий у футболистов, это вообще невозможно.

    – Вы со звуком матчи смотрите или без звука?

    – Со звуком. Я не такой противник комментаторов, как Карпин. Но просто порой, действительно, тараторят и тараторят, ни секунды паузы и обо всем, кроме того, что на поле происходит. Я все-таки воспитывался на хороших образцах футбольных комментаторов. У меня какой-то свой вкус и взгляд. Может быть, сейчас что-то изменилось, но комментатор должен помогать смотреть футбол, а не мешать.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.11.2024 15:01
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    Комментарии (15)
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    Иван Петров 1986
    1730551331
    Молодец - все правильно сказал. Только этим придуркам с матча хоть в глаза нассы все равно божья роса.
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    VGreen
    1730551945
    "Если опоздал на пять минут и включил телевизор, тебе и счет не подскажут" Счет вообще то всегда отображается в тв-трансляции))
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    gor77
    1730551975
    Ну? Черданцев и остальные будут что-нибудь в ответ Колоскову "комментировать"? Или зассали?)))))))) Эх, промакашки болтливые.))))))))))
    Ответить
    Spartak_forv@
    1730552099
    «…А уж когда в кубковых матчах по ходу игры берут комментарий у футболистов, это вообще невозможно…» Вот и это тоже реально бесит!Зачем вы берете эти интервью,что этот запасной вам скажет такого интересного?!Скоро по полю бегать начнут с микрофоном,или из-за ворот у вратарей что-то спрашивать!)Но больше всего бесит то,что комментаторам на все эти претензии телезрителей наплевать вообще!Они забыли,для кого работают в прямом эфире.Ну а отмороженное напрочь руководство канала Матч ТВ даже и не знает наверное ничего о проблеме)
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    Kollljan
    1730552777
    Уже неоднократно говорил - гнать к черту Черданцева и его банду. Устроили из футбола шоу самих себя.
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    Таарон
    1730555123
    Комментаторы - это публичные люди, должны вести себя соответственно общепринятой морали, не выпячивать себя в информационном пространстве. Было бы правильно согласовывать с командами назначение комментаторов на матч, быстро бы всё устаканилось.
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    Борис34684
    1730555714
    Вот и от мэтра заслуженного получили, говорилки картонные.
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    Фердя
    1730557576
    Кто вы… воины Черданцева?
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    The only one
    1730557965
    комментатор должен помогать смотреть футбол, а не мешать.- золотые слова
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    АЛЕКС 58
    1730563378
    Колосков прав,слушать противно горе-комментаторов
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