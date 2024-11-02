Колосков выразил недовольство комментаторами «Матч ТВ»

Почетному президенту РФС Вячеславу Колоскову не нравится работа комментаторов «Матч ТВ».

Тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ранее признался, что футбольные трансляции предпочитает смотреть без звука.

Его раздражает работа российских комментаторов.

Карпину не нравятся их оценочные суждения: «Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

– Какие ожидания от главного дерби страны ЦСКА – «Спартак»?

– Я жду такой игры, от которой не хотелось бы отвлекаться. Когда сидишь на стадионе, тебе комментатор не мешает. Я может быть не полностью согласен с Валерием Карпиным в такой жесткой оценке, но порой, действительно, они увлекаются.

Тем более, что сейчас, бывает, вдвоем комментируют и начинают увлекаться спорами между собой, беседами. Начинают щеголять своей эрудицией, осведомленностью и забывают, что игра идет. Если опоздал на пять минут и включил телевизор, тебе и счет не подскажут. А уж когда в кубковых матчах по ходу игры берут комментарий у футболистов, это вообще невозможно.

– Вы со звуком матчи смотрите или без звука?

– Со звуком. Я не такой противник комментаторов, как Карпин. Но просто порой, действительно, тараторят и тараторят, ни секунды паузы и обо всем, кроме того, что на поле происходит. Я все-таки воспитывался на хороших образцах футбольных комментаторов. У меня какой-то свой вкус и взгляд. Может быть, сейчас что-то изменилось, но комментатор должен помогать смотреть футбол, а не мешать.