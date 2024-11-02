Стали известны стартовые составы на матч 13 тура РПЛ в котором сыграют «Зенит» и «Динамо» Мх. Игра состоится 2 ноября, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Барриос, Соболев, Вендел, Мостовой, Педро, Эракович, Нино, Мантуан, Гонду.

Главный тренер: Сергей Семак

«Динамо» Мх: Шумахов, Хоссейннежад, Касинтура, Кагермазов, Мрезигу, Агаларов, Волк, Глушков, Кирш, Джапо, Сундуков.

Главный тренер: Хасанби Биджиев

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