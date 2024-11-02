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    • Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо» Мх: 2 ноября

    Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо» Мх: 2 ноября

    Стали известны стартовые составы на матч 13 тура РПЛ в котором сыграют «Зенит» и «Динамо» Мх. Игра состоится 2 ноября, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Зенит»: Латышонок, Сантос, Барриос, Соболев, Вендел, Мостовой, Педро, Эракович, Нино, Мантуан, Гонду.

    Главный тренер: Сергей Семак

    «Динамо» Мх: Шумахов, Хоссейннежад, Касинтура, Кагермазов, Мрезигу, Агаларов, Волк, Глушков, Кирш, Джапо, Сундуков.

    Главный тренер: Хасанби Биджиев

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.11.2024 16:58
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    Комментарии (3)
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    fakeid
    1730558759
    дельфинарий сегодня должен забить
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    andrei-sarap-yandex
    1730562277
    НА САНТОСЕ БЫЛО НАРУШЕНИЕ НА 2 МИНУТЕ тоже самое как ЛУСИАНУ но ДИНАМО НЕ ДАЛИ ЖЁЛТУЮ А ЛУСИАНО ДАЛИ.......МОСКОВСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ...БРАВО СУДЬЯ
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    andrei-sarap-yandex
    1730562399
    У СОБОЛЕВА СЛАБАЯ ТЕХНИКА
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