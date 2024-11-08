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    • Клаудиньо отказался выйти на замену в игре с махачкалинским «Динамо»

    Клаудиньо отказался выйти на замену в игре с махачкалинским «Динамо»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не захотел выходить на замену в перерыве матча 14-го тура РПЛ с «Динамо Мх» (2:1), написал журналист Иван Карпов.

    Сообщается, что главный тренер петербуржцев Сергей Семак планировал выпустить бразильского хавбека с российским паспортом и Матео Кассьерру вместо Педро и Лусиано Гонду. Однако Клаудиньо отказался. Вместо него на поле появился Вячеслав Караваев. В тот момент «Зенит» вел в счете 2:0.

    «Этот эпизод не имел далеко идущих последствий и уже в следующем матче [в Кубке России с «Ахматом» (3:0)] Клаудиньо вышел в стартовом составе, сыграл все 90 минут и забил один из трех голов своей команды», – написал Карпов.

    • 27-летний Клаудиньо провел в нынешнем сезоне 16 матчей за «Зенит», забил 1 гол, отдал 5 передач.
    • Он выступает за команду с 2021 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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    08.11.2024 11:35
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    Комментарии (20)
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    Айболид
    1731055313
    Ох уж эти сказочки ! Ох уж эти сказочники . (с)
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    zra78
    1731060507
    В ФК Позор всегда позор и игрочишки в основной массе подстрекатели и бабы...
    Ответить
    sochi-2013
    1731062041
    А чё, так можно?
    Ответить
    Gogy65
    1731065984
    Карпов в это время выглядывал из кармана Клавы на шортах и что-то нашептывал ему на чистейшем португальском
    Ответить
    R_a_i_n
    1731067831
    Короче Сирожу на уйх посылают открыто, а он... а что он... а он ничего)))
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    saf05
    1731068446
    Семак не у руля
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    Хулиганин
    1731090866
    Ну правильно. Он гражданин РФ. Пускай мартыши пашут.
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    Виктор56--google
    1731091542
    Уже и Семака посылают?
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