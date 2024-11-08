Клаудиньо отказался выйти на замену в игре с махачкалинским «Динамо»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не захотел выходить на замену в перерыве матча 14-го тура РПЛ с «Динамо Мх» (2:1), написал журналист Иван Карпов.

Сообщается, что главный тренер петербуржцев Сергей Семак планировал выпустить бразильского хавбека с российским паспортом и Матео Кассьерру вместо Педро и Лусиано Гонду. Однако Клаудиньо отказался. Вместо него на поле появился Вячеслав Караваев. В тот момент «Зенит» вел в счете 2:0.

«Этот эпизод не имел далеко идущих последствий и уже в следующем матче [в Кубке России с «Ахматом» (3:0)] Клаудиньо вышел в стартовом составе, сыграл все 90 минут и забил один из трех голов своей команды», – написал Карпов.

27-летний Клаудиньо провел в нынешнем сезоне 16 матчей за «Зенит», забил 1 гол, отдал 5 передач.

Он выступает за команду с 2021 года.

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