Нападающий «Динамо Мх» сравнил «Зенит» с другими топ-клубами РПЛ

Нападающий «Динамо Мх» Эгаш Касинтура после матча 14-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2) оценил петербургскую команду в сравнении с другими ведущими клубами лиги.

– «Динамо» сыграло со всеми топовыми командами РПЛ в первом круге. «Зенит» выделяется на их фоне?

– Я думаю, что в чемпионате России есть 5-6 равных клубов. Если говорить про «Зенит», то он старается не отпускать победный счет. А так бы не сказал, что как-то особо «Зенит» выделяется.

– Как в целом оцените выступление «Динамо» в РПЛ?

– Не сказал бы, что доволен выступлением. Считаю, что во многих матчах не добрали очки, если смотреть по игре. Где-то не повезло, где-то еще что-то было. Но вы сами видели, что было в начале чемпионата. Не назвал бы выступление положительным. Но не все так плохо, есть еще время реабилитироваться.