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    • Нападающий «Динамо Мх» сравнил «Зенит» с другими топ-клубами РПЛ

    Нападающий «Динамо Мх» сравнил «Зенит» с другими топ-клубами РПЛ

    Нападающий «Динамо Мх» Эгаш Касинтура после матча 14-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2) оценил петербургскую команду в сравнении с другими ведущими клубами лиги.

    «Динамо» сыграло со всеми топовыми командами РПЛ в первом круге. «Зенит» выделяется на их фоне?

    – Я думаю, что в чемпионате России есть 5-6 равных клубов. Если говорить про «Зенит», то он старается не отпускать победный счет. А так бы не сказал, что как-то особо «Зенит» выделяется.

    – Как в целом оцените выступление «Динамо» в РПЛ?

    – Не сказал бы, что доволен выступлением. Считаю, что во многих матчах не добрали очки, если смотреть по игре. Где-то не повезло, где-то еще что-то было. Но вы сами видели, что было в начале чемпионата. Не назвал бы выступление положительным. Но не все так плохо, есть еще время реабилитироваться.

    • Махачкалинское «Динамо» после 14 матчей располагается на 11-м месте с 12 очками.
    • Команда проводит дебютный сезон в РПЛ.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    04.11.2024 10:10
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    Комментарии (9)
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    acor94
    1730706466
    Обожаю, когда редакторы бомбы в очередной раз обсераются. Касинтура никогда не был нападающим. Он атакующий полузащитник, иногда может смещаться на фланги, но форвард? Мне кажется редакторы вообще футбол не смотрят.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1730713948
    Есть многократный чемпион Зенит и все остальные! Гыгыгы
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