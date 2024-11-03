Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Эракович объяснил, почему у него нет радости от ассиста в матче с «Динамо Мх»

    Эракович объяснил, почему у него нет радости от ассиста в матче с «Динамо Мх»

    Защитник «Зенита» Страхиня Эракович дал комментарий после матча 14-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (2:1).

    • У серба ассист.

    «Да, я записал на свой счет голевую передачу, но радости у меня нет. Вчера случилась страшная трагедия в моей родной Сербии. В городе Нови‑Сад произошла катастрофа, погибли, в том числе, маленькие дети. Это, безусловно, черный день для моей родной страны.

    Я горюю и скорблю вместе со всеми жителями Сербии. Поэтому мне сегодня не до радостных эмоций от своей голевой передачи», – сказал Эракович.

    • В Нови-Саде обрушилась крыша вокзала.
    • Погибли 14 человек.

    Новости по теме
    РПЛ. «Локомотив» на 92-й минуте вырвал победу над «Факелом» (2:1) и опередил «Зенит», у Батракова дубль 41
    Широков – Глушенкову: «Ты чего добился в футболе? Ровно ноль» 23
    ⚡️ Спонсор «Спартака» «Лукойл» может прекратить существование 111
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.11.2024 11:33
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Ловкий Бубен
    1730636894
    Примите от нас соболезнования жителям Сербии , чьи близкие погибли и слова скорби по погибшим , все что происходит в Сербии нам не безразлично
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 