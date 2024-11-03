Эракович объяснил, почему у него нет радости от ассиста в матче с «Динамо Мх»

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович дал комментарий после матча 14-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (2:1).
- У серба ассист.
«Да, я записал на свой счет голевую передачу, но радости у меня нет. Вчера случилась страшная трагедия в моей родной Сербии. В городе Нови‑Сад произошла катастрофа, погибли, в том числе, маленькие дети. Это, безусловно, черный день для моей родной страны.
Я горюю и скорблю вместе со всеми жителями Сербии. Поэтому мне сегодня не до радостных эмоций от своей голевой передачи», – сказал Эракович.
- В Нови-Саде обрушилась крыша вокзала.
- Погибли 14 человек.