Стало известно, почему Клаудиньо не вышел на замену в матче «Зенит» – «Динамо Мх»

Информация про саботаж полузащитника «Зенита» Клаудиньо в игре с махачкалинским «Динамо» не подтвердилась.

Сообщалось, что бразилец отказался выходить на замену сразу после перерыва.

Без него петербуржцы победили со счетом 2:1.

Инсайд про Клаудиньо опубликовал Иван Карпов, который признавался, что допускает «художественные преувеличения» в новостях про «Зенит».

По информации «СЭ», хавбек не игнорировал требования тренера, а просто сообщил, что у него боли в спине.

Из-за этого Сергей Семак решил не выпускать его на поле, чтобы не пришлось потом делать еще одну замену.

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