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    • Стало известно, почему Клаудиньо не вышел на замену в матче «Зенит» – «Динамо Мх»

    Стало известно, почему Клаудиньо не вышел на замену в матче «Зенит» – «Динамо Мх»

    Информация про саботаж полузащитника «Зенита» Клаудиньо в игре с махачкалинским «Динамо» не подтвердилась.

    • Сообщалось, что бразилец отказался выходить на замену сразу после перерыва.
    • Без него петербуржцы победили со счетом 2:1.
    • Инсайд про Клаудиньо опубликовал Иван Карпов, который признавался, что допускает «художественные преувеличения» в новостях про «Зенит».

    По информации «СЭ», хавбек не игнорировал требования тренера, а просто сообщил, что у него боли в спине.

    Из-за этого Сергей Семак решил не выпускать его на поле, чтобы не пришлось потом делать еще одну замену.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.11.2024 20:44
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    Комментарии (9)
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    Айболид
    1731088625
    Писатели-фантасты всё не унимаются .
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    rash1959
    1731090286
    про понос было бы правдивее
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    alp
    1731090479
    кто нибудь дайте леща карпу
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    ...уефан
    1731090809
    ...ну-да, ну-да, конечно же - спина! Это та спина, которая не так давно тренера посылала "анальным сексом" заниматься и граблями своими отмахивались?)...
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    Бриг
    1731092176
    Гнать в жопу!
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    FWSPM
    1731093685
    Сквернослов клаудиньо похоже совсем от рук отбился
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    Борис34684
    1731118252
    Ну конечно, конечно, кто же сомневается. Все так и было.
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    Питерский князь
    1731132353
    А игроки срамтака, обычно так: "У меня жопа болит".
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