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  • Карпов признался, что преувеличивает информацию о трансферах «Зенита»

Карпов признался, что преувеличивает информацию о трансферах «Зенита»

7 августа 2024, 19:07
8

Инсайдер Иван Карпов рассказал, что может преувеличивать отдельные факты касательно «Зенита».

– Гурцкая говорил, что в «Спартаке», когда услышал об интересе к Соболеву – неважно, от кого, – сказали: «Забирайте даже за 6 [миллионов евро]».

– Тимур очень много говорит, как и я. И, наверное, чуть больше, чем я, говорит чего-то абстрактного. Я не принижаю его способности, но он гениальный популист. Так же, как и я, в гораздо большем контексте, чем есть в моем канале.

Понятно, что, когда я пишу новость про 20 миллионов – это в некотором смысле раскачка ситуации и попытка хайпануть. Я играю в собственную игру.

– Это не противоречит твоим принципам?

– Нет. А я как-то озвучивал свои принципы? Не озвучивал.

Я хочу, чтобы люди понимали, что иногда, в конкретных случаях, связанных с одной-единственной командой – это «Зенит» – у меня могут быть художественные преувеличения. Это игра ради игры. За этим нет кого-то другого, это моя личная история.

И в момент, когда я написал про 20 [миллионов евро за Соболева], у меня была такая информация, но она была о хотелках «Спартака» на тот момент.

И я ее немножко превратил в то, что «Зенит» может заплатить до 20 миллионов евро, и впоследствии расшифровал – 14+6.

И большой кусок пойдет Павлу Андрееву – он большой бизнесмен и должен зарабатывать много, как он это сделал на Глушенкове.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (8)
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ElninoO
1723047579
Пиз...
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NewLife
1723048056
С'ка
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FCSpartakM
1723048106
Ну тип Спартаку не 20 пошло бы, а 14, а 6 агенту. Для зенита разница в чем кому деньги отдавать?
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Вомбат
1723049712
Напомню, что после того, как Сутормин перешел из Оренбурга в Рубин за 50 тыс рублей, а потом та сделка была расторгнута, и Сутормин перешел в Зенит, именно Карпов выдумал, что в Зенит он перешел тоже за 50 тыс рублей. Чтобы придать больше веса этому заявлению, он сказал, что об этом имеется запись в электронной системе регистрации переходов. Я сразу же погуглил что за система и выяснил, что в ней не указывается сумма, уплаченная за переход игрока. А через полгода Зенит проходил аудит, и оказалось, что за Сутормина Оренбургу было уплаченот 2.5 млн евро. Гуманитарная помошь дочке Газпрома.
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...уефан
1723051659
...ноздри им рвати, чресла ломати!)...
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VVM1964
1723057006
Короче - твиздабол !
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Spirit_78
1723107658
А некоторые адепты московских сект очень даже верят в то, что он сочиняет про Зенит)
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