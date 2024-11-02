Стали известны стартовые составы на матч 13 тура РПЛ в котором сыграют «Локомотив» и «Рубин». Игра состоится 2 ноября, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Лантратов, Самошников, Монтес, Ньямси, Ненахов, Тимофеев, Карпукас, Сарвели, Тикнизян, Севикян, Воробьев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Вуячич, Тесленко, Ашурматов, Рожков, Иву, Ходжа, Зотов, Чумич, Даку.

Главный тренер: Рашид Рахимов

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