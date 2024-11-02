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    Галактионов прокомментировал победу «Локо» над «Рубином»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе над «Рубином» (1:0) в 14-м туре РПЛ.

    – Мы готовились к тяжелому вязкому матчу. Ожидали, что соперник – очень организованная и системная команда, о чем я и говорил до игры. Мы, с одной стороны, владели преимуществом в первом тайме, но нам не хватало острых моментов. Было много подготовительных моментов, но остроты не было. Во втором тайме было немного то же самое, мы пытались освежить игру заменами. Но с точки зрения организации атаки, ярких подходов не было.

    Но мы свой момент нашли. Игра шла к ничейному результату, но команда показала дух, характер, стремление к победе, и это вознаградилось. Мы рады, что заработали важнейшие три очка. Честь и хвала ребятам за то, что мы нашли этот момент, выжали и распорядились им.

    – По Сергею Пиняеву. Вы как в воду глядели, сказав до матча, что он джокер. Юбиляр сделал голевую передачу.

    – Значит, во мне все‑таки что‑то есть (смеется). Нормальные моменты у него, дриблинг, скорость. И мы рассчитали, что скоростные ребята создадут давление своими индивидуальными действиями и придадут больше остроты.

    • «Локомотив» на 2 очка отстает от 1-го места РПЛ.
    • Москвичи не брали РПЛ с 2018 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.11.2024 20:40
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    Комментарии (1)
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    ВАХА ZOV
    1730618350
    Вечно Рубин пропускает на последних минутах или в добавленное время.
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