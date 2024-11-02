Широков – о периоде в «Спартаке»: «Я был там самым талантливым»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков выделил самых талантливых партнеров по карьере.

– Назовите самого талантливого футболиста, с которым вы играли в ЦСКА.

– Я всегда за воспитанников команды, поэтому назову Игоря Акинфеева. Тем более, я с ранних лет видел его, как он рос, как начинал играть с маленьких гандбольных ворот.

– А из одноклубников в «Спартаке» кого можете назвать самым талантливым?

– В тот момент с нами периодически тренировался Зелимхан Бакаев. Антона Митрюшкина еще могу выделить. Самым талантливым в том «Спартаке» был я (смеется).