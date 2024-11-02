Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Широков – о периоде в «Спартаке»: «Я был там самым талантливым»

    Широков – о периоде в «Спартаке»: «Я был там самым талантливым»

    Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков выделил самых талантливых партнеров по карьере.

    – Назовите самого талантливого футболиста, с которым вы играли в ЦСКА.

    – Я всегда за воспитанников команды, поэтому назову Игоря Акинфеева. Тем более, я с ранних лет видел его, как он рос, как начинал играть с маленьких гандбольных ворот.

    – А из одноклубников в «Спартаке» кого можете назвать самым талантливым?

    – В тот момент с нами периодически тренировался Зелимхан Бакаев. Антона Митрюшкина еще могу выделить. Самым талантливым в том «Спартаке» был я (смеется).

    • Широков был в «Спартаке» в 2014-2015 годах.
    • Тогда команду тренировал Мурат Якин.
    • Широков сейчас занимает пост генерального директора «Леон Сатурна» из Второй лиги.

    Новости по теме
    Широков оценил заслуженность лидерства «Краснодара» в РПЛ 10
    Широков подтвердил, что «Спартак» стал середняком 13
    Широков – Глушенкову: «Ты чего добился в футболе? Ровно ноль» 23
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2024 16:30
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Кривая да нелёгкая
    1730554426
    Может и так ,по тем временам после Черенкова и Гаврилова
    Ответить
    Интерес
    1730556327
    Я был батальонный разведчик,а ён-писаришка штабной.
    Ответить
    Cleaner
    1730560224
    ОТМАЗАННЫЙ Широков, это в Спартаке тебя научили судей на поле на глазах у зрителей НОГАМИ ПИНАТЬ???...((((((((((((((((((((((
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 