Кафанов высказался о результативной ошибке Лунева в матче с «Ростовом»

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов высказался об ошибке динамовца Андрея Лунева.

– В матче «Динамо» – «Ростов», вратарь соперника Лунeв совершил «привоз». С чем связана такая ошибка опытного футболиста?

– Это идет от стиля игры, который выбрал главный тренер.

– У «Ростов», кстати, тоже бывают такие оплошности.

– Конечно. У нас была такая же ошибка, у «Оренбурга», тоже. У «Спартака», кстати, если вы помните. То есть, там, где тренеры требуют от вратарей играть в такой футбол, такие оплошности будут. Скажу больше, даже если на месте голкипера будет полевой игрок, то в этой ситуации, и он будет ошибаться, потому что там идет очень большой риск.