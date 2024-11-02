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    • Кафанов высказался о результативной ошибке Лунева в матче с «Ростовом»

    Кафанов высказался о результативной ошибке Лунева в матче с «Ростовом»

    Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов высказался об ошибке динамовца Андрея Лунева.

    – В матче «Динамо» – «Ростов», вратарь соперника Лунeв совершил «привоз». С чем связана такая ошибка опытного футболиста?

    – Это идет от стиля игры, который выбрал главный тренер.

    – У «Ростов», кстати, тоже бывают такие оплошности.

    – Конечно. У нас была такая же ошибка, у «Оренбурга», тоже. У «Спартака», кстати, если вы помните. То есть, там, где тренеры требуют от вратарей играть в такой футбол, такие оплошности будут. Скажу больше, даже если на месте голкипера будет полевой игрок, то в этой ситуации, и он будет ошибаться, потому что там идет очень большой риск.

    • Лунев в «Динамо» с лета.
    • Команда идет на 5-м месте РПЛ.
    • На следующей неделе «Динамо» сыграет с «Локомотивом» и «Пари НН».

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    02.11.2024 12:56
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    Комментарии (3)
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    Plyash
    1730544653
    Лев Яшин первый пас всегда отдавал рукой,начиная атаку своей команды.Ошибок Льва Ивановича что-то не припомню.
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    АЛЕКС 58
    1730547840
    Тогда на х..а ты требуешь от них играть ногами в своей штрафной,дебил. От тебя ошибки вратарей!
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    FCSpartakM
    1730555916
    Зачем спрашивают у тренера, у которого через Ростов прошло куча киперов, которые из-за его требований так играть напривозили десятки голов?
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