Тренер «Ленинградца» высказался о возможной конкуренции с «Зенитом»

Тренер «Ленинградца» Ильшат Файзуллин высказался об отсутствии в Санкт-Петербурге второй сильной команды.

– Раньше среди болельщиков «Зенита» был распространен слоган: «Один город – одна команда». Сейчас ты работаешь в «Ленинградце», представляющем Ленинградскую область, играл за питерское «Динамо». Не обидно, что во втором городе России всего одна команда в РПЛ, а в Москве их там чуть ли не полчемпионата было в свое время?

– Этим Москва и показывает пример. В Москве несколько команд, и тем самым есть большая конкуренция в чемпионате. И надеюсь, в будущем в Санкт-Петербурге будет вторая команда, и она тоже будет конкурировать на уровне «Зенита» в чемпионате России.

– К сожалению, есть примеры «Тосно», «Петротреста», «Руси», того же питерского «Динамо» до его превращение в «Сочи», «Звезда», которая играет во Второй лиге.

– Я, честно скажу, не знаком со внутренней кухней этих клубов. И мне сложно сказать, что у них было для того, чтобы идти дальше. Я могу сказать про «Ленинградец». У них есть инфраструктура, есть люди, которые любят футбол. Поэтому я надеюсь и думаю, что этот проект – вдолгую, и рано или поздно «Ленинградец» создаст то, что будет необходимо для конкуренции с «Зенитом».

– То есть в глобальной перспективе возможна конкуренция «Ленинградца» с «Зенитом»?

– Должна быть. Я не знаком с инфраструктурой названных клубов, не знал их возможностей, мне сложно говорить, но когда команда играет на разных полях и нет своей базы, нет своей основы, конечно, сложно просуществовать долгое время.