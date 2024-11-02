Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Тренер «Ленинградца» высказался о возможной конкуренции с «Зенитом»

    Тренер «Ленинградца» высказался о возможной конкуренции с «Зенитом»

    Тренер «Ленинградца» Ильшат Файзуллин высказался об отсутствии в Санкт-Петербурге второй сильной команды.

    – Раньше среди болельщиков «Зенита» был распространен слоган: «Один город – одна команда». Сейчас ты работаешь в «Ленинградце», представляющем Ленинградскую область, играл за питерское «Динамо». Не обидно, что во втором городе России всего одна команда в РПЛ, а в Москве их там чуть ли не полчемпионата было в свое время?

    – Этим Москва и показывает пример. В Москве несколько команд, и тем самым есть большая конкуренция в чемпионате. И надеюсь, в будущем в Санкт-Петербурге будет вторая команда, и она тоже будет конкурировать на уровне «Зенита» в чемпионате России.

    – К сожалению, есть примеры «Тосно», «Петротреста», «Руси», того же питерского «Динамо» до его превращение в «Сочи», «Звезда», которая играет во Второй лиге.

    – Я, честно скажу, не знаком со внутренней кухней этих клубов. И мне сложно сказать, что у них было для того, чтобы идти дальше. Я могу сказать про «Ленинградец». У них есть инфраструктура, есть люди, которые любят футбол. Поэтому я надеюсь и думаю, что этот проект – вдолгую, и рано или поздно «Ленинградец» создаст то, что будет необходимо для конкуренции с «Зенитом».

    – То есть в глобальной перспективе возможна конкуренция «Ленинградца» с «Зенитом»?

    – Должна быть. Я не знаком с инфраструктурой названных клубов, не знал их возможностей, мне сложно говорить, но когда команда играет на разных полях и нет своей базы, нет своей основы, конечно, сложно просуществовать долгое время.

    • В чемпионатах России Санкт-Петербург представлял только «Зенит», но в сезоне-2017/18 в РПЛ выступал клуб «Тосно» из Ленинградской области.
    • В высшей лиге чемпионатов СССР более одного клуба из Ленинграда в последний раз выступали в 1963 году – в турнире вместе с «Зенитом» участвовало «Динамо».

    Новости по теме
    РПЛ. «Локомотив» на 92-й минуте вырвал победу над «Факелом» (2:1) и опередил «Зенит», у Батракова дубль 41
    Широков – Глушенкову: «Ты чего добился в футболе? Ровно ноль» 23
    ⚡️ Спонсор «Спартака» «Лукойл» может прекратить существование 111
    Источник: «Спорт день за днём»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2024 17:16
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1730557504
    Сожрут! Один кишлак-один ишак.
    Ответить
    The only one
    1730558163
    ага, дадут они кому нибудь сравняться с ними, щас...
    Ответить
    fakeid
    1730559115
    как минимум, для этого в городе нужен второй стадион, соответствующий рпл - а его нет. петровский, наверное, самый древний стадион страны, его ещё при живом ленине закладывали, в этом сезоне арене стукнет 100 лет, ни о каком комфорте речи не идёт.
    Ответить
    Каратель помойников
    1730563316
    А спонсора уровня газпрёма нет..какая конкуренция?
    Ответить
    Азбука
    1730563734
    Питер город бедный. Появился Газпром и на одну приличную команду собрали. А так все ведущие компании и банки в Москве. Будем ждать появления типа своего Галицкого, тогда и на вторую городскую команду средств наберём.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 