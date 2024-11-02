Губернатор встретился с фанатами «Крыльев Советов»: основные тезисы

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, принял у себя болельщиков «Крыльев Советов», ведущих телеграм-каналы.

«Основные тезисы, прозвучавшие в беседе.

1. С Сергеем Корниленко решили расстаться, потому что будут новые принципы работы. В частности, надо вести дела так, чтобы трансферы были не в ущерб клубу и не в пользу агентов.

2. Вбросы в инфополе перед матчами – это дело рук агентских групп. А на настрой профессиональных футболистов никакие вбросы влиять не должны.

3. Сейчас ведется ревизия финансово-хозяйственной деятельности. По ее итогам, возможно, будут еще какие-то управленческие и кадровые решения приняты.

Но это не касается главного тренера, который будет работать до конца сезона точно.

3. Бюджетные деньги будут перенаправляться на развитие – в частности, ремонт базы.

Предварительно согласовали пока бюджет 500 миллионов рублей. Новый титульный спонсор ищется, сейчас озвучивать переговоры некорректно, но он может появиться ориентировочно к марту.

4. Ни о каком вылете в ФНЛ не может быть и речи. Команда должна становиться сильнее и бороться за место в шестерке.

5. «Пусть на меня не обижаются болельщики «Акрона», но я считаю себя болельщиком «Крыльев Советов». Так сложилось сразу с момента моего приезда сюда».

6. В команде должно быть больше местных воспитанников. Те, кого воспитывает академия «Крыльев», должны не уезжать в другие клубы, а оставаться в Самаре.

7. Стадион в Тольятти будет реконструироваться, но «Акрон» сам реконструкцию не потянет, а для области это пока не первоочередная задача и даже не во второй очереди», – написал источник.