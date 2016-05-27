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    Вудворд: «Моуринью – лучший тренер из всех, он способен вернуть «МЮ» на прежний уровень»

    Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд остался доволен тем, что португальский специалист Жозе Моуринью возглавил манкунианцев.

    «Не исключаю, что Моуринью – лучший специалист из ныне действующих. Жозе выигрывал трофеи и вдохновлял игроков во многих странах Европы.

    Он очень хорошо знаком с английской Премьер-лигой и завоевал здесь три титула. Его послужной список подходит для того, чтобы вернуть «МЮ» на прежний уровень», – сказал Вудворд.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    27.05.2016 12:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 28 мая 2016, 01:26

      Послужной список...А методы?Когда все тип топ он великий,а когда шОпа то все виноваты, только не он.В Реале бедлам.В Челси бедлам.Так там были его любимчики.В общем посмотрим поглядим.Но хвост пружинить тут не дадут.Не та команда.Да и у конкурентов тренеры не пальцем деланные.

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      Рейтинг: +50

      Madridist05 27 мая 2016, 16:04

      лучший тренер из всех он с Челси был на 12 месте лучший блеать я сказал бы что лучшй это Раньери который с Лестером сделал чуда а так лучший тренер всех времён это Фергюсон

      0
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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 > Madridist05 27 мая 2016, 18:21

      С великими тренерами и мадридский Реал когда-то был 9-ым и 10-ым, а Атлетико до Симеоне вообще был ниже первой 10-ки и пробирался в еврокубки только выиграв ЛЕ. У всех когда-то бывают неудачные сезоны, но здесь другой случай. Моура просто предали.

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      Рейтинг: +367

      gigs84 > Madridist05 28 мая 2016, 21:56

      Маур круче, чем Ферги. Он с разными клубами выигрывал трофеи, а не с одним. Это гораздо сложнее. А в чемпионате при Фергюсоне судьи помогали МЮ в каждом втором матче. Не знаю уж случайно или специально это у них получалось, но это факт. Может быть Ферги относится к великим тренерам, но я не люблю, когда его перехваливают. Вспомните оба финала с Баварией и Челси. И там и там Манчестеру ОЧЕНЬ повезло. По ходу игры он выглядел гораздо слабее соперника. Вспомните два финала с Барселоной, где великий Ферги абсолютно ничего не смог противопоставить своему оппоненту.
      Конечно, МЮ под его руководством был одним из лучших в Англии и Европе, но не стоит считать его футбольным богом.

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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 27 мая 2016, 14:53

      Тебя надо убрать из МЮ! Превратил великий клуб в денежный мешок! Мауру еще пол лярда выдели на трансферы, тогда точно добьетесь чего нибудь!

      2
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      Рейтинг: +399

      kella 27 мая 2016, 14:09

      Заблуждаетесь! В одну реку дважды не войдешь! Сначала Маур вернет МЮ на должный уровень (это ниже плинтуса: место 8-10), а потом его ждут в Реале с такой же Надеждой!

      -2
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      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 27 мая 2016, 13:09

      надеюсь вернет

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      Рейтинг: +6885

      sochi-2013 27 мая 2016, 12:54

      Рядом с Челси

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