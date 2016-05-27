Вудворд: «Моуринью – лучший тренер из всех, он способен вернуть «МЮ» на прежний уровень»

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд остался доволен тем, что португальский специалист Жозе Моуринью возглавил манкунианцев.

«Не исключаю, что Моуринью – лучший специалист из ныне действующих. Жозе выигрывал трофеи и вдохновлял игроков во многих странах Европы.

Он очень хорошо знаком с английской Премьер-лигой и завоевал здесь три титула. Его послужной список подходит для того, чтобы вернуть «МЮ» на прежний уровень», – сказал Вудворд.