Вудворд: «Моуринью – лучший тренер из всех, он способен вернуть «МЮ» на прежний уровень»

Послужной список...А методы?Когда все тип топ он великий,а когда шОпа то все виноваты, только не он.В Реале бедлам.В Челси бедлам.Так там были его любимчики.В общем посмотрим поглядим.Но хвост пружинить тут не дадут.Не та команда.Да и у конкурентов тренеры не пальцем деланные.
Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд остался доволен тем, что португальский специалист Жозе Моуринью возглавил манкунианцев.
«Не исключаю, что Моуринью – лучший специалист из ныне действующих. Жозе выигрывал трофеи и вдохновлял игроков во многих странах Европы.
Он очень хорошо знаком с английской Премьер-лигой и завоевал здесь три титула. Его послужной список подходит для того, чтобы вернуть «МЮ» на прежний уровень», – сказал Вудворд.