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    У Черчесова есть предложение от «Локомотива»

    Руководство «Локомотива» не будет продлевать контракт с нынешним наставником команды Игорем Черевченко. У него контракт заканчивается в июне этого года. Причина отказа от продления отношений – неудачная концовка чемпионата. Железнодорожники упустили место в зоне еврокубков, завершив сезон всего на шестой строчке в турнирной таблице.

    Президент «Локомотива» Ольга Смородская в субботу встретилась со Станиславом Черчесовым. Стороны пока не пришли к общему знаменателю. В частности, Черчесов невысокого мнения о работе селекционной службы клуба, которую возглавляет зять президента Кирилл Котов. Переговоры между сторонами продолжатся.

    На понедельник в «Локомотиве» намечено заседание совета директоров, на котором одной из главных тем станет вопрос о новом главном тренере.

    В завершившемся сезоне Черчесов сделал золотой дубль в Польше с варшавской «Легией», выиграв и чемпионат, и Кубок страны. Ранее сообщалось о предложении Черчесову возглавить казанский «Рубин».

    Источник: Спортфакт

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    23.05.2016 06:39
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 23 мая 2016, 18:28

      Так может зятя и уволить, а тренера оставить? Не приходило Смородской такие в голову?

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 23 мая 2016, 16:57

      потеряют фанов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 23 мая 2016, 16:24

      Вот снова не тех увольняют....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +519

      Dammit 23 мая 2016, 15:58

      А что, вполне может у него получиться.
      Единственное - Смо вряд ли потерпит такого свободолюбивого тренера

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 23 мая 2016, 13:56

      смородину - вон из команды вместе с зятем.!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 23 мая 2016, 13:54

      а при чем здесь Черевченко??? Он что ли продал единственного забивног напа? какой материал у него под рукой есть и з того он и пытается создать команду... Не он же покупал шкулетича, хенти и т.п. бездарность... С таким составом спасибо тренеру говорить надо, что еще в 6-ке остались...

      2
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 23 мая 2016, 12:21

      Очень удивлюсь, если Черчесов со Смородской договорятся.

      2
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 23 мая 2016, 11:03

      Убрать Смородскую, оставить Черевченко, добавить в тренерский штаб Лоськова!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 23 мая 2016, 10:46

      Видимо денег предлагают столько,сколько в польском клубе можно только мечтать !

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      Рейтинг: +6614

      maior-60 23 мая 2016, 10:11

      Оказывается "Локо" полностью в руках клана Смородской, никто из которого в футболе ничего не смыслит. Присосались как пиявки к клубному телу. Неужели президент РЖД не видит, что давно пора разогнать всю эту шушеру поганой метлой.

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > maior-60 23 мая 2016, 10:30

      Так это давно было известно! Только слепой не видит, что этим тварям на клуб побоку, они занимаются только отмыванием бабла! А президент РЖД похоже тоже с этого имеет, а так бы давно уже разогнал этот семейный подряд!

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