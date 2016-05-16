Черчесов получил предложение возглавить «Рубин»

«Рубин» заинтересовался главным тренером «Легии» Станиславом Черчесовым. Руководство казанцев уже предложило 52-летнему специалисту возглавить клуб из Татарстана.

Напомним, что в этом сезоне Черчесов привел варшавскую команду к победе в Кубке Польши, а также выиграл с ней чемпионат страны.

В число кандидатов на пост наставника «Рубина» также входит Дан Петреску, ранее работавший в «Кубани» и «Динамо». Сообщается, что румынский тренер сам предложил свои услуги «Рубину»