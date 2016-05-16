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    Черчесов получил предложение возглавить «Рубин»

    «Рубин» заинтересовался главным тренером «Легии» Станиславом Черчесовым. Руководство казанцев уже предложило 52-летнему специалисту возглавить клуб из Татарстана.

    Напомним, что в этом сезоне Черчесов привел варшавскую команду к победе в Кубке Польши, а также выиграл с ней чемпионат страны.

    В число кандидатов на пост наставника «Рубина» также входит Дан Петреску, ранее работавший в «Кубани» и «Динамо». Сообщается, что румынский тренер сам предложил свои услуги «Рубину»

    Источник: Р-Спорт

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    16.05.2016 12:39
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 16 мая 2016, 18:21

      Ваапче сбрендили, не нужен нам ентот прид...к.

      0
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      Рейтинг: +402

      Tri 16 мая 2016, 16:33

      А его что, из Легии разве выгнали?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 16 мая 2016, 16:22

      Он вроде не дурак,чтобы соглашаться. Легия на данный момент явно сильнее Рубина

      1
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      Рейтинг: +1307

      Taps 16 мая 2016, 15:26

      Черчесов, не соглашайся.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +60

      gore88 16 мая 2016, 13:44

      НЕЕЕЕТ! Саламыч! Будь умнее! Не гробь свой талант в этом аду!!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      Русик292 16 мая 2016, 13:33

      жестко

      0
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      Рейтинг: +47

      kiril1986 16 мая 2016, 13:23

      Я бы не пошел на его месте))) смысл менять шило на мыло)

      1
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      Рейтинг: +6885

      sochi-2013 > kiril1986 16 мая 2016, 17:37

      наверняка- за одно шило два мыла )))

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 16 мая 2016, 12:54

      Надеюсь он пошлет "Рубин" лесом.

      9
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 16 мая 2016, 12:41

      Ну конечно)) человек в лигу чемпионов попал)) а тут ему поступило предложение от которого не возможно отказаться))) смех да и только

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