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    Черчесов: «Я не вел переговоров с «Локомотивом»

    Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов опроверг информацию о переговорах с московским «Локомотивом» и президентом клуба Ольгой Смородской.

    «Несколько минут назад прилетел из Мадрида, где вчера смотрел матч «Барселоны» с «Севильей», и уже получил десятки sms от ваших коллег на тему переговоров с «Локомотивом». Так вот, в субботу меня не было в Москве, так как я был в Риме на финальном матче Кубка Италии.

    Да и, честно говоря, ни разу с Ольгой Юрьевной — официальным лицом, президентом клуба — не встречался. Да, знаю ее как прекрасную компанейскую женщину, так как вместе с ее супругом два с половиной года назад гуляли на свадьбе наших общих друзей и сидели за одним столом. И все! Соответственно, никаких условий президенту «Локомотива» я выдвигать не мог, ни в целом, ни по работе селекционного отдела», — заявил Черчесов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.05.2016 20:00
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