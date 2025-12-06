06.12.2025, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Россия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Зенит
Зенит
4-1-2-2-1
16
Адамов
6
Дркушич
33
Нино
28
Алип
31
Мантуан
5
Барриос
8
Жерсон
8
Вендел
20
Педро
11
Энрике
7
Соболев
4-1-2-2-1
88
Гудиев
2
Роча
24
Неделчару
19
Бокоев
21
Фернандес
15
Лончар
35
Джаковац
80
Хосонов
71
Пестряков
91
Болдырев
22
Дзюба
8
Вендел
4
Горшков
4
Горшков
8
Вендел
20
Педро
95
Адамов
95
Адамов
20
Педро
31
Мантуан
17
Мостовой
17
Мостовой
31
Мантуан
11
Энрике
10
Глушенков
10
Глушенков
11
Энрике
7
Соболев
9
Кассьерра
9
Кассьерра
7
Соболев
35
Джаковац
26
Эсковаль
26
Эсковаль
35
Джаковац
80
Хосонов
5
Джурасович
5
Джурасович
80
Хосонов
2
Роча
17
Бакаев
17
Бакаев
2
Роча
91
Болдырев
70
Севикян
70
Севикян
91
Болдырев
Остались в запасе
Зенит
Акрон
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
25
Страхиня Эракович
ЦЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
21
Александр Ерохин
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
25
Страхиня Эракович
ЦЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
21
Александр Ерохин
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Зенит - Акрон
1
3
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
ВАР
1
0
Угловые удары
4
1
Нарушения
6
13
Офсайды
7
4
Количество передач
572
215
Сейвы
4
4
Точность передач %
88
66
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Акрона», 18-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Акрон»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»