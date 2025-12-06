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  • «Зенит» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

«Зенит» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

6 декабря 2025, 18:20
Зенит
06.12.2025, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Акрон
32' Жерсон 41' Л. Энрике
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
31
Густаво Мантуан
ПЗ
16
Денис Адамов
ВР
6
Ваня Дркушич
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
(К) ОП
8
Жерсон
ЦП
8
Вендел
ЦП
20
Педро
ЛВ
11
Луис Энрике
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Акрон
88
Виталий Гудиев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
15
Стефан Лончар
ОП
35
Ифет Джаковац
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
91
Максим Болдырев
АП
22
Артем Дзюба
(К) ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
66
Роман Вега
ЛЗ
25
Страхиня Эракович
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
21
Александр Ерохин
АП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Акрон
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
70
Эдгар Севикян
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Адамов
6
Дркушич
33
Нино
28
Алип
31
Мантуан
5
Барриос
8
Жерсон
8
Вендел
20
Педро
11
Энрике
7
Соболев
4-1-2-2-1
88
Гудиев
2
Роча
24
Неделчару
19
Бокоев
21
Фернандес
15
Лончар
35
Джаковац
80
Хосонов
71
Пестряков
91
Болдырев
22
Дзюба
8
Вендел
4
Горшков
4
Горшков
8
Вендел
20
Педро
95
Адамов
95
Адамов
20
Педро
31
Мантуан
17
Мостовой
17
Мостовой
31
Мантуан
11
Энрике
10
Глушенков
10
Глушенков
11
Энрике
7
Соболев
9
Кассьерра
9
Кассьерра
7
Соболев
35
Джаковац
26
Эсковаль
26
Эсковаль
35
Джаковац
80
Хосонов
5
Джурасович
5
Джурасович
80
Хосонов
2
Роча
17
Бакаев
17
Бакаев
2
Роча
91
Болдырев
70
Севикян
70
Севикян
91
Болдырев
Остались в запасе
Зенит
Акрон
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
25
Страхиня Эракович
ЦЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
21
Александр Ерохин
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
25
Страхиня Эракович
ЦЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
21
Александр Ерохин
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Зенит - Акрон
1
3
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
ВАР
1
0
Угловые удары
4
1
Нарушения
6
13
Офсайды
7
4
Количество передач
572
215
Сейвы
4
4
Точность передач %
88
66
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
4
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Акрона», 18-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Акрон»

«Зенит» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Акрон Зенит
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