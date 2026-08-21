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ЦСКА – «Локомотив»: кто победит в матче 5 тура чемпионата России 2026/2027

21 августа 2026 10:39
ЦСКА - Локомотив
22 авг. 2026, суббота 20:15 | Россия. Премьер-лига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.94
Победа ЦСКА
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч 5 тура Российской Премьер-лиги между московскими ЦСКА и «Локомотивом» пройдет 22 августа 2026 года на «ВЭБ Арене». Хозяева уверенно идут в верхней части таблицы (пятое место, восемь очков) и не проигрывают в пяти из семи последних матчей. Гости, напротив, находятся в глубоком кризисе – они не могут победить в шести последних встречах и расположились на 12-й строчке с тремя баллами. При этом очная статистика практически равная, но именно армейцы чаще побеждали в последних сезонах. Сможет ли «Локомотив» прервать свою безвыигрышную серию в дерби и увезти очки из гостей, или ЦСКА продолжит домашнюю гегемонию и упрочит положение в лидирующей группе?

Кто победит в матче

ЦСКА подходит к игре в статусе фаворита благодаря стабильной игре в обороне и удачным выступлениям в последних турах. Команда пропускает в среднем всего 0,60 гола за последние пять матчей – лучший показатель среди всех команд лиги. При этом атака хозяев работает не столь ярко (в среднем 0,60 забитых мяча), но этого достаточно, чтобы добывать очки за счeт надeжности сзади. В стартовых турах армейцы обыграли «Факел» (1:0), сыграли вничью с «Ростовом» (0:0) и «Крыльями Советов» (1:1), а в Кубке России уступили «Акрону» (0:1), но это была ротация состава. В очных встречах с «Локомотивом» ЦСКА имеет психологическое преимущество – в последнем матче чемпионата они разгромили соперника со счeтом 3:1, а в кубковой встрече сезона прошли железнодорожников по пенальти. Домашняя поддержка и уверенность в своей защите должны помочь хозяевам доминировать.

«Локомотив» переживает серьeзный спад. Команда не выигрывает в шести последних матчах, причeм проблемы наблюдаются в атаке – в среднем всего 0,60 гола за последние пять игр. В чемпионате железнодорожники сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1) и «Акроном» (0:0), уступили «Динамо Махачкала» (1:2), а в Кубке вылетели от ЦСКА по пенальти (1:1 в основное время). Оборона гостей также нестабильна – в среднем 1,00 пропущенного мяча за пять матчей, и они пропускают в семи из девяти последних встреч. В очных матчах с ЦСКА «Локомотив» забивает в четырeх последних встречах, но этого недостаточно для побед – армейцы чаще выходят победителями. Гостям будет сложно преодолеть защитный барьер хозяев при своей низкой результативности.

Итоговый вывод: ЦСКА имеет явное преимущество в обороне, домашнем поле и психологическом настрое, тогда как «Локомотив» не может забить и регулярно уступает в последних матчах. Наиболее вероятный исход – минимальная победа хозяев с сохранением сухого счeта.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии команды идут почти вровень: у ЦСКА 34 победы, у «Локомотива» 32, ещe 14 матчей завершились вничью. Однако в последние годы армейцы выглядят увереннее: в чемпионате они обыграли железнодорожников со счeтом 3:1, а в Кубке прошли их по пенальти. Текущая форма ЦСКА стабильна, особенно в обороне, тогда как «Локомотив» не выигрывает шесть матчей подряд и испытывает проблемы в атаке. Это делает победу хозяев наиболее вероятным сценарием, несмотря на близость общего баланса личных встреч.

Личные встречи
Побед - 33 (41%)
Ничьих - 16 (20%)
Побед - 32 (40%)
107
Забитых мячей
94
1.32
В среднем за матч
1.16
4:3
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Чемпионат России, 30 тур
ЦСКА
4 : 3
12.11.2000
Локомотив
Самая крупная ничья
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Локомотив
3 : 3
13.04.2024
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 5 тур
ЦСКА
3 : 2
22.08.2026
Локомотив
Россия. Кубок, 1 тур
Локомотив
1 : 1
04.08.2026
ЦСКА
Товарищеские матчи
Локомотив
1 : 0
14.07.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 30 тур
ЦСКА
3 : 1
17.05.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Локомотив
3 : 0
18.10.2025
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Локомотив
0 : 0
01.10.2025
ЦСКА
Россия. Кубок, 1 тур
ЦСКА
2 : 1
30.07.2025
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Локомотив
2 : 2
19.05.2025
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 5 тур
ЦСКА
0 : 1
18.08.2024
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Локомотив
3 : 3
13.04.2024
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 3 тур
ЦСКА
4 : 1
05.08.2023
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 24 тур
ЦСКА
1 : 1
23.04.2023
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
0 : 1
29.10.2022
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Локомотив
1 : 2
12.03.2022
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 2 тур
ЦСКА
1 : 2
31.07.2021
Локомотив
Россия. Кубок, 1/2 финала
Локомотив
3 : 0
21.04.2021
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив
2 : 0
27.02.2021
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 9 тур
ЦСКА
0 : 1
27.09.2020
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Локомотив
2 : 1
16.07.2020
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 3 тур
ЦСКА
1 : 0
28.07.2019
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Локомотив
1 : 1
20.04.2019
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
0 : 1
07.10.2018
Локомотив
Суперкубок России
Локомотив
0 : 1
27.07.2018
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
2 : 2
05.11.2017
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 2 тур
ЦСКА
1 : 3
21.07.2017
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 25 тур
ЦСКА
4 : 0
26.04.2017
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
1 : 0
23.10.2016
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Локомотив
1 : 1
16.04.2016
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
1 : 1
26.09.2015
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Локомотив
1 : 3
10.05.2015
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
1 : 0
21.09.2014
Локомотив
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
ЦСКА
1 : 0
15.05.2014
Локомотив
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Локомотив
1 : 2
28.07.2013
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Локомотив
1 : 4
12.05.2013
ЦСКА
Товарищеские матчи
Локомотив
1 : 2
26.02.2013
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
ЦСКА
2 : 1
04.11.2012
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 42 тур
Локомотив
0 : 3
02.05.2012
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 36 тур
ЦСКА
0 : 2
24.03.2012
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Локомотив
1 : 1
06.11.2011
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
3 : 1
22.06.2011
Локомотив
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Локомотив
1 : 0
12.09.2010
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
ЦСКА
1 : 1
17.04.2010
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Локомотив
2 : 1
16.08.2009
ЦСКА
Россия. Кубок, 1/4 финала
Локомотив
0 : 1
22.04.2009
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 4 тур
ЦСКА
4 : 1
12.04.2009
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив
0 : 2
30.08.2008
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 6 тур
ЦСКА
0 : 0
20.04.2008
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Локомотив
1 : 2
22.07.2007
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 3 тур
ЦСКА
2 : 0
31.03.2007
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 20 тур
ЦСКА
1 : 2
23.09.2006
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Локомотив
3 : 2
16.04.2006
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Локомотив
3 : 2
30.07.2005
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 3 тур
ЦСКА
0 : 0
03.04.2005
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 24 тур
ЦСКА
0 : 1
25.09.2004
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Локомотив
1 : 0
17.04.2004
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Локомотив
1 : 3
15.07.2003
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 7 тур
ЦСКА
2 : 0
05.05.2003
Локомотив
Россия. Премьер-лига, Финал
ЦСКА
0 : 1
21.11.2002
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 17 тур
ЦСКА
0 : 1
28.07.2002
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 0
09.07.2002
ЦСКА
Чемпионат России, 24 тур
Локомотив
3 : 2
15.09.2001
ЦСКА
Чемпионат России, 10 тур
ЦСКА
2 : 1
20.05.2001
Локомотив
Чемпионат России, 30 тур
ЦСКА
4 : 3
12.11.2000
Локомотив
Чемпионат России, 1 тур
Локомотив
1 : 0
24.03.2000
ЦСКА
Чемпионат России, 28 тур
Локомотив
1 : 0
24.10.1999
ЦСКА
Чемпионат России, 14 тур
ЦСКА
1 : 0
03.07.1999
Локомотив
Чемпионат России, 18 тур
ЦСКА
0 : 1
29.07.1998
Локомотив
Чемпионат России, 3 тур
Локомотив
2 : 1
13.05.1998
ЦСКА
Чемпионат России, 32 тур
Локомотив
1 : 3
18.10.1997
ЦСКА
Чемпионат России, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
25.06.1997
Локомотив
Чемпионат России, 34 тур
Локомотив
1 : 2
03.11.1996
ЦСКА
Чемпионат России, 17 тур
ЦСКА
1 : 3
17.07.1996
Локомотив
Чемпионат России, 22 тур
ЦСКА
0 : 1
26.08.1995
Локомотив
Чемпионат России, 15 тур
Локомотив
0 : 1
08.07.1995
ЦСКА
Чемпионат России, 19 тур
Локомотив
1 : 0
09.08.1994
ЦСКА
Чемпионат России, 10 тур
ЦСКА
1 : 2
02.05.1994
Локомотив
Чемпионат России, 23 тур
ЦСКА
3 : 1
08.08.1993
Локомотив
Чемпионат России, 7 тур
Локомотив
2 : 0
17.04.1993
ЦСКА
Чемпионат России. Первый этап, 18 тур
Локомотив
0 : 0
03.08.1992
ЦСКА
Чемпионат России. Первый этап, 10 тур
ЦСКА
1 : 1
17.05.1992
Локомотив
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
79
Кирилл Данилов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
10
Иван Обляков
(К) АП
31
Матвей Кисляк
АП
7
Матеус Алвес
АП
20
Матия Попович
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
(К) ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
75
Илья Еремеев
ЦП
6
Сергей Бабкин
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Михаил Галактионов
ЦСКА
39
Максим Бориско
ВР
99
Николай Баровский
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
84
A. Vakulich
ЦП
62
Имран Фиров
АП
18
Данила Козлов
АП
37
Энрике Кармо
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
14
Никита Салтыков
ЛВ
88
Михаил Щетинин
ОП
74
Даниил Чевардин
ЦП
11
Вадим Раков
ЦФ
63
Владислав Голубев
ЦФ
4-3-3
49
Тороп
3
Круговой
4
Виктор
79
Данилов
22
Гайич
17
Глебов
20
Попович
7
Алвес
32
Гонду
31
Кисляк
10
Обляков
4-4-2
1
Митрюшкин
45
Сильянов
23
Монтес
3
Фассон
5
Ньямси
6
Бабкин
8
Коваленко
99
Мялковский
75
Еремеев
7
Бакаев
19
Руденко
32
Гонду
23
Абдулкадыров
23
Абдулкадыров
32
Гонду
7
Алвес
6
Баринов
6
Баринов
7
Алвес
Баринов
18
Козлов
18
Козлов
Баринов
20
Попович
37
Кармо
37
Кармо
20
Попович
17
Глебов
11
Мусаев
11
Мусаев
17
Глебов
99
Мялковский
11
Раков
11
Раков
99
Мялковский
23
Монтес
14
Джикия
14
Джикия
23
Монтес
8
Коваленко
47
Годяев
47
Годяев
8
Коваленко
19
Руденко
77
Пиняев
77
Пиняев
19
Руденко
7
Бакаев
14
Салтыков
14
Салтыков
7
Бакаев
Остались в запасе
ЦСКА
Локомотив
39
Максим Бориско
ВР
99
Николай Баровский
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
84
A. Vakulich
ЦП
62
Имран Фиров
АП
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
74
Даниил Чевардин
ЦП
63
Владислав Голубев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
39
Максим Бориско
ВР
99
Николай Баровский
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
84
A. Vakulich
ЦП
62
Имран Фиров
АП
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
74
Даниил Чевардин
ЦП
63
Владислав Голубев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Главный тренер
Михаил Галактионов
ЦСКА
Точно не сыграют
Игорь Акинфеев
ВР
Мойзес
ЛЗ
Локомотив
Точно не сыграют
Николай Комличенко
ЦФ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа ЦСКА в основное время. Надeжная оборона, домашняя поддержка и кризис «Локомотива» (шесть матчей без побед) не оставляют сомнений в исходе. Гости могут забить, но их атакующие проблемы слишком серьeзны, чтобы рассчитывать на очки в гостях у такого организованного соперника. Рекомендуемая ставка – победа ЦСКА с коэффициентом 1,94. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 5 тура Российской Премьер-лиги между ЦСКА и «Локомотивом» состоится 22 августа 2026 года в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 20:15 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч ТВ».

ЦСКА – «Локомотив»: смотреть онлайн.

1.94
Победа ЦСКА
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА
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