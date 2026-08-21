Матч 5 тура Российской Премьер-лиги между московскими ЦСКА и «Локомотивом» пройдет 22 августа 2026 года на «ВЭБ Арене». Хозяева уверенно идут в верхней части таблицы (пятое место, восемь очков) и не проигрывают в пяти из семи последних матчей. Гости, напротив, находятся в глубоком кризисе – они не могут победить в шести последних встречах и расположились на 12-й строчке с тремя баллами. При этом очная статистика практически равная, но именно армейцы чаще побеждали в последних сезонах. Сможет ли «Локомотив» прервать свою безвыигрышную серию в дерби и увезти очки из гостей, или ЦСКА продолжит домашнюю гегемонию и упрочит положение в лидирующей группе?

Кто победит в матче

ЦСКА подходит к игре в статусе фаворита благодаря стабильной игре в обороне и удачным выступлениям в последних турах. Команда пропускает в среднем всего 0,60 гола за последние пять матчей – лучший показатель среди всех команд лиги. При этом атака хозяев работает не столь ярко (в среднем 0,60 забитых мяча), но этого достаточно, чтобы добывать очки за счeт надeжности сзади. В стартовых турах армейцы обыграли «Факел» (1:0), сыграли вничью с «Ростовом» (0:0) и «Крыльями Советов» (1:1), а в Кубке России уступили «Акрону» (0:1), но это была ротация состава. В очных встречах с «Локомотивом» ЦСКА имеет психологическое преимущество – в последнем матче чемпионата они разгромили соперника со счeтом 3:1, а в кубковой встрече сезона прошли железнодорожников по пенальти. Домашняя поддержка и уверенность в своей защите должны помочь хозяевам доминировать.

«Локомотив» переживает серьeзный спад. Команда не выигрывает в шести последних матчах, причeм проблемы наблюдаются в атаке – в среднем всего 0,60 гола за последние пять игр. В чемпионате железнодорожники сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1) и «Акроном» (0:0), уступили «Динамо Махачкала» (1:2), а в Кубке вылетели от ЦСКА по пенальти (1:1 в основное время). Оборона гостей также нестабильна – в среднем 1,00 пропущенного мяча за пять матчей, и они пропускают в семи из девяти последних встреч. В очных матчах с ЦСКА «Локомотив» забивает в четырeх последних встречах, но этого недостаточно для побед – армейцы чаще выходят победителями. Гостям будет сложно преодолеть защитный барьер хозяев при своей низкой результативности.

Итоговый вывод: ЦСКА имеет явное преимущество в обороне, домашнем поле и психологическом настрое, тогда как «Локомотив» не может забить и регулярно уступает в последних матчах. Наиболее вероятный исход – минимальная победа хозяев с сохранением сухого счeта.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии команды идут почти вровень: у ЦСКА 34 победы, у «Локомотива» 32, ещe 14 матчей завершились вничью. Однако в последние годы армейцы выглядят увереннее: в чемпионате они обыграли железнодорожников со счeтом 3:1, а в Кубке прошли их по пенальти. Текущая форма ЦСКА стабильна, особенно в обороне, тогда как «Локомотив» не выигрывает шесть матчей подряд и испытывает проблемы в атаке. Это делает победу хозяев наиболее вероятным сценарием, несмотря на близость общего баланса личных встреч.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа ЦСКА в основное время. Надeжная оборона, домашняя поддержка и кризис «Локомотива» (шесть матчей без побед) не оставляют сомнений в исходе. Гости могут забить, но их атакующие проблемы слишком серьeзны, чтобы рассчитывать на очки в гостях у такого организованного соперника. Рекомендуемая ставка – победа ЦСКА с коэффициентом 1,94. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 5 тура Российской Премьер-лиги между ЦСКА и «Локомотивом» состоится 22 августа 2026 года в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 20:15 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч ТВ».