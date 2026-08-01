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«Ахмат» – «Спартак»: кто победит в матче 2 тура Премьер-лиги 2026

01 августа 2026 11:24
Ахмат - Спартак
02 авг. 2026, воскресенье 20:30 | Россия. Премьер-лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
3.55
Ничью
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Матч 2-го тура российской Премьер-лиги между «Ахматом» и «Спартаком» пройдет 2 августа 2026 года в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Хозяева стартовали с ничьей в гостях против «Локомотива» (1:1), продлив свою беспроигрышную серию до девяти матчей, и демонстрируют надежную игру в обороне – в последних пяти играх пропущено всего два мяча, тогда как гости разгромили «Родину» (3:0) в первом туре и традиционно уверенно играют против «Ахмата», не проигрывая в 14 из 16 последних очных встреч. Встреча одной из самых неуступчивых команд лиги с московским грандом обещает стать проверкой для атакующей линии гостей против организованной защиты хозяев. Сможет ли «Ахмат» прервать неудачную серию в матчах со «Спартаком» и использовать фактор родного поля, или красно-белые вновь подтвердят статус неудобного соперника для грозненцев?

Кто победит в матче

«Ахмат» подходит к этому матчу в отличной форме и с высоким боевым настроем. Команда не проигрывает в девяти последних матчах во всех турнирах и забивает в девяти последних встречах, что говорит о стабильности как в атаке, так и в общем результате. В последних пяти играх грозненцы забили 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустили всего 2 (0.40) – это впечатляющий показатель, демонстрирующий надежность обороны. При этом «Ахмат» играет вничью в трех последних матчах чемпионата, забивает в четырех последних турах РПЛ и пропускает в трех последних. Важно отметить, что хозяева имеют психологическое преимущество домашних трибун, хотя в очных встречах со «Спартаком» статистика складывается не в их пользу – «Ахмат» не может победить красно-белых на протяжении последних матчей, а «Спартак» не проигрывает в 14 из 16 последних противостояний.

«Спартак» подходит к игре после уверенной победы над «Родиной» в стартовом туре и финала Суперкубка, где команда уступила «Зениту» только в серии пенальти. В последних пяти матчах красно-белые забили 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустили 5 (1.00), что говорит о сбалансированной игре. При этом «Спартак» не проигрывает в трех последних матчах чемпионата, что дает уверенность перед выездом в Грозный. В очных встречах с «Ахматом» гости имеют подавляющее преимущество: они не проигрывают в 14 из 16 последних матчей против этого соперника, что создает серьезное психологическое преимущество. В весенней встрече 19 апреля 2026 года «Спартак» уверенно обыграл «Ахмат» на своем поле со счетом 3:1, что подтверждает умение красно-белых справляться с этим соперником.

Итоговый вывод: «Ахмат» демонстрирует впечатляющую оборонительную статистику и домашнюю неуступчивость, однако «Спартак» имеет колоссальное преимущество в очных встречах и находится в хорошей форме. Учитывая, что хозяева имеют девять матчей без поражений, а гости традиционно доминируют над «Ахматом», наиболее вероятным сценарием видится ничейный исход, при котором обе команды сумеют отличиться.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Ахмат» находится в отличной форме и демонстрирует надежную игру в обороне, тогда как «Спартак» также стабилен и традиционно успешно играет против грозненцев. В очных встречах наблюдается тотальное доминирование гостей – они не проигрывают в 14 из 16 последних матчей против «Ахмата», что создает серьезное психологическое преимущество. Однако домашняя форма хозяев и их девятиматчевая беспроигрышная серия позволяют рассчитывать на упорную борьбу, где ничья выглядит вполне вероятным исходом.

Личные встречи
Побед - 9 (23%)
Ничьих - 10 (25%)
Побед - 21 (53%)
41
Забитых мячей
65
1.03
В среднем за матч
1.63
4:2
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Ахмат
4 : 2
11.05.2015
Спартак
Самая крупная ничья
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ахмат
2 : 2
16.05.2021
Спартак
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ахмат
1 : 2
02.08.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Спартак
3 : 1
19.04.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ахмат
1 : 2
09.11.2025
Спартак
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ахмат
0 : 0
30.03.2025
Спартак
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Спартак
0 : 0
11.08.2024
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
2 : 1
03.12.2023
Спартак
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Спартак
0 : 0
26.08.2023
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Спартак
0 : 0
01.04.2023
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ахмат
1 : 1
16.07.2022
Спартак
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Спартак
2 : 1
04.12.2021
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ахмат
0 : 1
03.10.2021
Спартак
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ахмат
2 : 2
16.05.2021
Спартак
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Спартак
2 : 0
14.08.2020
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Спартак
3 : 0
15.07.2020
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ахмат
1 : 3
11.08.2019
Спартак
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ахмат
1 : 3
30.03.2019
Спартак
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Спартак
1 : 2
16.09.2018
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Спартак
1 : 3
23.04.2018
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
1 : 2
13.10.2017
Спартак
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Спартак
3 : 0
17.05.2017
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ахмат
0 : 1
26.11.2016
Спартак
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Спартак
3 : 0
16.05.2016
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ахмат
2 : 1
07.11.2015
Спартак
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Ахмат
4 : 2
11.05.2015
Спартак
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Спартак
1 : 1
20.09.2014
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Ахмат
1 : 0
08.03.2014
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Спартак
0 : 0
06.10.2013
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Спартак
3 : 1
10.03.2013
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Ахмат
2 : 1
25.08.2012
Спартак
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
2 : 4
07.08.2011
Спартак
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Спартак
0 : 0
10.04.2011
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Ахмат
2 : 0
28.08.2010
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Спартак
2 : 1
10.04.2010
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
2 : 3
23.08.2009
Спартак
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Спартак
2 : 0
18.04.2009
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Спартак
3 : 1
25.10.2008
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
3 : 1
06.07.2008
Спартак
Россия. Кубок, 1/16 финала
Ахмат
1 : 1
27.06.2007
Спартак
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ахмат
1 : 2
11.09.2005
Спартак
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Спартак
3 : 0
01.05.2005
Ахмат
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
5
Клисман Цаке
ЦЗ
90
Усман Н'Донг
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
18
Жулио Ромао
ОП
11
Исмаэл
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Маркиньос
ЛВ
7
Пабло Солари
ПВ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
71
Расул Мицаев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
42
Мануэль Келиано
ОП
7
Лечи Садулаев
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
97
A. Kasadzhikov
ЦФ
76
Erald Maksuti
ЦФ
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
24
Никита Массалыга
ПВ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
3-3-1-1-2
88
Шелия
4
Ибишев
5
Цаке
90
Н'Донг
8
Богосавац
18
Ромао
95
Адамов
11
Исмаэл
17
Касинтура
20
Самородов
77
Мелкадзе
4-2-1-3
98
Максименко
97
Денисов
6
Бабич
68
Литвинов
3
Ву
18
Умяров
35
Мартинс
47
Зобнин
7
Солари
5
Барко
10
Маркиньос
11
Исмаэл
42
Келиано
42
Келиано
11
Исмаэл
20
Самородов
10
Щетинин
10
Щетинин
20
Самородов
77
Мелкадзе
76
76
77
Мелкадзе
47
Зобнин
33
Парада
33
Парада
47
Зобнин
97
Денисов
25
Пруцев
25
Пруцев
97
Денисов
6
Бабич
27
Дмитриев
27
Дмитриев
6
Бабич
35
Мартинс
9
Угальде
9
Угальде
35
Мартинс
Остались в запасе
Ахмат
Спартак
1
Вадим Ульянов
ВР
71
Расул Мицаев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
7
Лечи Садулаев
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
97
A. Kasadzhikov
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
71
Расул Мицаев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
7
Лечи Садулаев
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
97
A. Kasadzhikov
ЦФ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Спартак
Точно не сыграют
Даниил Зорин
АП

Прогноз на победителя

Учитывая впечатляющую оборонительную статистику «Ахмата», его девятиматчевую беспроигрышную серию и домашнюю неуступчивость, а также традиционное преимущество «Спартака» в очных встречах, мы прогнозируем ничейный результат в этом противостоянии. Обе команды находятся в хорошей форме, имеют атакующий потенциал, но при этом способны нейтрализовать сильные стороны друг друга. Встреча, скорее всего, завершится разделом очков, причем обе команды имеют высокие шансы отличиться. Рекомендуем ставку на ничью с коэффициентом 3.55. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Премьер-лиги между «Ахматом» и «Спартаком» состоится 2 августа 2026 года в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 20:30 по московскому времени. Матч будет транслировать канал Матч ТВ.

«Ахмат» – «Спартак»: смотреть онлайн

3.55
Ничью
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат
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