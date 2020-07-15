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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Ахмат
Спартак - Ахмат: обзор матча 15 июля 2020
Спартак
15.07.2020, среда, 18:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
3 : 0
Завершен
Ахмат
51'
Р. Зобнин
82'
А. Соболев
90+4'
Г. Тил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Ахмат
ГОЛ! 3:0!
Г. Тил
Пас отдал
Р. Зобнин
90'
+4
Желтая карточка
Г. Тил
90'
Замена
Н. Бакалюк
️️️️
А. Крал
89'
ГОЛ! 2:0!
А. Соболев
Пас отдал
С. Жиго
82'
82'
Замена
А. Мбенг
️️️️
З. Нижич
Замена
Г. Тил
️️️️
З. Бакаев
71'
Замена
Н. Рассказов
️️️️
П. Маслов
71'
61'
Замена
Ф. Визеу
️️️️
О. Иванов
Замена
Р. Мирзов
️️️️
Айртон
58'
58'
Замена
Е. Харин
️️️️
Б. Бериша
57'
Замена
О. Роши
️️️️
В. Ильин
ГОЛ! 1:0!
Р. Зобнин
Пас отдал
П. Маслов
51'
Замена
А. Соболев
️️️️
Д. Ларссон
46'
40'
Желтая карточка
З. Нижич
26'
Желтая карточка
М. Ненахов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
11
Исмаэл
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
22
Никита Бакалюк
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
20
Гус Тил
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
59
Евгений Харин
ЛВ
21
Одисе Роши
ЦП
12
Раванелли
АП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
3-3-1-1-2
98
Максименко
2
Жиго
14
Джикия
95
Гапонов
6
Айртон
33
Крал
39
Маслов
47
Зобнин
7
Бакаев
17
Ларссон
9
Понсе
4-4-1-1
1
Городов
24
Ненахов
13
Семенов
23
Нижич
8
Богосавац
0
Швец
88
Глушаков
19
Иванов
11
Исмаэл
7
Бериша
98
Ильин
39
Маслов
15
Рассказов
15
Рассказов
39
Маслов
33
Крал
22
Бакалюк
22
Бакалюк
33
Крал
7
Бакаев
20
Тил
20
Тил
7
Бакаев
17
Ларссон
7
Соболев
7
Соболев
17
Ларссон
6
Айртон
27
Мирзов
27
Мирзов
6
Айртон
7
Бериша
59
Харин
59
Харин
7
Бериша
98
Ильин
21
Роши
21
Роши
98
Ильин
23
Нижич
11
Мбенг
11
Мбенг
23
Нижич
19
Иванов
9
Визеу
9
Визеу
19
Иванов
Остались в запасе
Спартак
Ахмат
61
Илья Голосов
ЛЗ
7
Константин Шильцов
АП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
Главный тренер
Доменико Тедеско
12
Раванелли
АП
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
61
Илья Голосов
ЛЗ
7
Константин Шильцов
АП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
Остались в запасе
12
Раванелли
АП
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Спартак - Ахмат
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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