Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Спартак
Ахмат - Спартак: обзор матча 26 ноября 2016
Ахмат
26.11.2016, суббота, 18:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Спартак
27'
Маурисио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Спартак
90'
Замена
Д. Давыдов
️️️️
И. Попов
Желтая карточка
Б. Балай
86'
Замена
А. Мбенг
️️️️
Г. Теодор Грозав
80'
74'
Замена
Ромуло
️️️️
Л. Мельгарехо
Желтая карточка
О. Роши
68'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
О. Иванов
49'
Травма
О. Иванов
48'
Замена
Г. Теодор Грозав
️️️️
М. Митришев
46'
27'
ГОЛ! 0:1!
Маурисио
Пас отдал
К. Промес
10'
Желтая карточка
И. Кутепов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Милад Мохаммади
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
22
Факундо Пирис
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Одисе Роши
ПВ
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
33
Маурисио
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
71
Ивелин Попов
АП
10
Лоренцо Мельгарехо
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
21
Адилсон
ОП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
27
Ромуло
ЦП
88
Денис Давыдов
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Городов
5
Мохаммади
13
Семенов
4
Анхель
40
Уциев
22
Пирис
19
Иванов
14
Кузяев
21
Роши
95
Митришев
9
Балай
4-1-2-2-1
32
Ребров
38
Ещенко
33
Маурисио
2
Кутепов
23
Комбаров
20
Фернандо
88
Глушаков
47
Зобнин
71
Попов
10
Промес
10
Мельгарехо
95
Митришев
37
Грозав
37
Грозав
95
Митришев
19
Иванов
27
Мирзов
27
Мирзов
19
Иванов
Грозав
11
Мбенг
11
Мбенг
Грозав
10
Мельгарехо
27
Ромуло
27
Ромуло
10
Мельгарехо
71
Попов
88
Давыдов
88
Давыдов
71
Попов
Остались в запасе
Ахмат
Спартак
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
21
Адилсон
ОП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
17
Александр Зуев
ЛВ
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
21
Адилсон
ОП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
17
Александр Зуев
ЛВ
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Ахмат - Спартак
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Ахмат
Спартак
Названа дата окончания дисквалификации Заболотного
21:35
Махмудов объяснил, почему не заиграл в «Спартаке»
18:27
2
Слишкович назвал 4 игроков «Спартака», готовых играть в топ-5 лиг
18:00
1
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Мостовой назвал незаслуженным хейт в адрес вратаря «Спартака»
16:09
1
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Гусев объяснил, за счет чего «Ахмат» может добиться результата в матче с ЦСКА
14:59
2
Названы судьи матчей 15-го тура РПЛ
12:54
8
Аршавин оценил перспективы «Ахмата» при Гусеве
10:25
1
Избран новый состав правления РПЛ
10 ноября
25
Названа дата окончания дисквалификации Заболотного
21:35
Махмудов объяснил, почему не заиграл в «Спартаке»
18:27
2
Слишкович назвал 4 игроков «Спартака», готовых играть в топ-5 лиг
18:00
1
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Мостовой назвал незаслуженным хейт в адрес вратаря «Спартака»
16:09
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+