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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Ахмат
Спартак - Ахмат: обзор матча 10 апреля 2010
Спартак
10.04.2010, суббота, 16:15
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Ахмат
58'
А. Феррейра (АГ)
89'
Веллитон
15'
Ш. Асильдаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Ахмат
Замена
М. Штранцль
️️️️
Веллитон
+1
ГОЛ! 2:1!
Веллитон
Пас отдал
А. Шешуков
Замена
Г. Стефан Эссаме
️️️️
Маурисио
Замена
Х. Карлос Арсэ
️️️️
А. Кобенко
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Феррейра
Желтая карточка
С. Омельянчук
15'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Асильдаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
34
Ренат Сабитов
ОП
7
Александр Шешуков
ЦП
80
Ибсон
ЦП
12
Алекс
АП
39
Ари
ЦФ
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
4
Зевик Хаймович
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
8
Маурисио
ОП
40
Благо
ЦП
13
Шамиль Лахиялов
(К)
ЦП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
10
Иван Саенко
ЛП
7
Джано
АП
7
Александр Козлов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
17
Хуан Карлос Арсэ
ПП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
4-1-2-1-2
35
Джанаев
18
Паршивлюк
17
Сухи
25
Йиранек
34
Макеев
34
Сабитов
7
Шешуков
80
Ибсон
12
Алекс
11
Веллитон
39
Ари
4-1-3-2
31
Дикань
4
Хаймович
5
Феррейра
8
Омельянчук
33
Ятченко
8
Маурисио
40
Благо
13
Лахиялов
20
Кобенко
19
Бракамонте
9
Асильдаров
11
Веллитон
39
Штранцль
39
Штранцль
11
Веллитон
8
Маурисио
25
Эссаме
25
Эссаме
8
Маурисио
20
Кобенко
17
Арсэ
17
Арсэ
20
Кобенко
Остались в запасе
Спартак
Ахмат
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
10
Иван Саенко
ЛП
7
Джано
АП
7
Александр Козлов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
6
Леван Гвазава
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
10
Иван Саенко
ЛП
7
Джано
АП
7
Александр Козлов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
6
Леван Гвазава
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Статистика матча Спартак - Ахмат
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
Н. Голубев (Санкт-Петербург)
И. Зарипов (Ленинградская область)
Делегат:
В. Башкиров (Московская область)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая)
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