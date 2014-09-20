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РПЛ 2026/2027
Спартак - Ахмат
Спартак - Ахмат: обзор матча 20 сентября 2014
Спартак
20.09.2014, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Ахмат
90+1'
Х. Мануэль Хурадо
14'
Маурисио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Ахмат
Желтая карточка
С. Таски
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Х. Мануэль Хурадо
90'
+1
88'
Желтая карточка
Маурисио
Желтая карточка
Х. Мануэль Инсаурральде
85'
83'
Замена
И. Айссати
️️️️
М. Рыбус
76'
Замена
Ф. Пирис
️️️️
Адилсон
Замена
Д. Давыдов
️️️️
Д. Глушаков
72'
Замена
Ромуло
️️️️
К. Чельстрем
71'
55'
Замена
Ю. Ояла
️️️️
Ф. Кудряшов
52'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
Замена
Джано
️️️️
С. Брызгалов
46'
45'
+3
Травма
Ф. Кудряшов
26'
Желтая карточка
О. Иванов
15'
Желтая карточка
И. Лебеденко
14'
ГОЛ! 0:1!
Маурисио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
(К)
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
4
Ким Чельстрем
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
9
Аилтон
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
17
Александр Зуев
ЛВ
27
Ромуло
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
10
Кану
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
3-3-2-1-1
32
Ребров
2
Инсаурральде
35
Таски
92
Брызгалов
18
Паршивлюк
4
Чельстрем
34
Макеев
14
Хурадо
88
Глушаков
10
Промес
22
Дзюба
3-4-1-2
31
Годзюр
31
Рыбус
24
Коморовски
13
Семенов
40
Уциев
8
Маурисио
21
Адилсон
30
Кудряшов
19
Иванов
10
Лебеденко
9
Аилтон
4
Чельстрем
27
Ромуло
27
Ромуло
4
Чельстрем
92
Брызгалов
7
Джано
7
Джано
92
Брызгалов
88
Глушаков
88
Давыдов
88
Давыдов
88
Глушаков
30
Кудряшов
40
Ояла
40
Ояла
30
Кудряшов
21
Адилсон
22
Пирис
22
Пирис
21
Адилсон
31
Рыбус
14
Айссати
14
Айссати
31
Рыбус
Остались в запасе
Спартак
Ахмат
17
Александр Зуев
ЛВ
1
Антон Митрюшкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
8
Артем Самсонов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Мурат Якин
1
Евгений Городов
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Кану
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
17
Александр Зуев
ЛВ
1
Антон Митрюшкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
8
Артем Самсонов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Кану
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Спартак - Ахмат
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:40 (прямая)
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