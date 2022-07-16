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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Спартак
Ахмат - Спартак: обзор матча 16 июля 2022
Ахмат
16.07.2022, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Спартак
45+4'
А. Тимофеев
83'
В. Мозес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Спартак
Желтая карточка
Г. Шелия
90'
Замена
И. Олейников
️️️️
А. Трошечкин
90'
83'
ГОЛ! 1:1!
В. Мозес
Желтая карточка
К. Фольмер
79'
78'
Замена
Р. Литвинов
️️️️
Р. Зобнин
78'
Замена
В. Мозес
️️️️
А. Зиньковский
72'
Желтая карточка
К. Промес
Желтая карточка
А. Швец
72'
Замена
К. Фольмер
️️️️
Е. Харин
67'
59'
Желтая карточка
А. Зиньковский
58'
Замена
К. Мартинс
️️️️
Н. Умяров
Замена
Г. Агаларов
️️️️
М. Конате
55'
Замена
В. Ильин
️️️️
Л. Садулаев
55'
46'
Замена
А. Соболев
️️️️
Ш. Николсон
ГОЛ! 1:0!
А. Тимофеев
Пас отдал
Д. Тодорович
45'
+4
Желтая карточка
М. Конате
44'
42'
Вторая желтая
М. Рыбус
Желтая карточка
Д. Тодорович
41'
41'
Желтая карточка
М. Рыбус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Лечи Садулаев
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
10
Квинси Промес
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Виктор Мозес
ПП
15
Николай Рассказов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
4-2-2-1-1
88
Шелия
8
Богосавац
13
Семенов
44
Журавлев
53
Тодорович
5
Трошечкин
94
Тимофеев
7
Садулаев
0
Швец
59
Харин
13
Конате
3-3-1-2-1
57
Селихов
97
Денисов
23
Чернов
14
Джикия
26
Хлусевич
18
Умяров
31
Рыбус
47
Зобнин
77
Зиньковский
10
Промес
11
Николсон
59
Харин
9
Фольмер
9
Фольмер
59
Харин
5
Трошечкин
19
Олейников
19
Олейников
5
Трошечкин
13
Конате
25
Агаларов
25
Агаларов
13
Конате
7
Садулаев
98
Ильин
98
Ильин
7
Садулаев
47
Зобнин
68
Литвинов
68
Литвинов
47
Зобнин
18
Умяров
35
Мартинс
35
Мартинс
18
Умяров
77
Зиньковский
11
Мозес
11
Мозес
77
Зиньковский
11
Николсон
7
Соболев
7
Соболев
11
Николсон
Остались в запасе
Ахмат
Спартак
1
Михаил Опарин
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
15
Николай Рассказов
ПВ
98
Александр Максименко
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
98
Александр Максименко
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Ахмат - Спартак
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Лунев
Максим Гаврилин
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; AVAR – Валерий Данченко
Резервный судья:
Олег Соколов
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
Ахмат-Арена
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