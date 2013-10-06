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РПЛ 2026/2027
Спартак - Ахмат
Спартак - Ахмат: обзор матча 06 октября 2013
Спартак
06.10.2013, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Ахмат
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Ахмат
Замена
М. Сухи
️️️️
Х. Мануэль Инсаурральде
90'
+1
Замена
П. Яковлев
️️️️
А. Озбилиз
76'
74'
Желтая карточка
И. Темников
72'
Замена
Маурисио
️️️️
И. Айссати
68'
Замена
Ж. Бокила
️️️️
Ж. Лежар
63'
Замена
А. Радьков
️️️️
Ю. Ояла
20'
Желтая карточка
Адилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
23
Арас Озбилиз
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
21
Адилсон
ОП
10
Кану
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
30
Жонатан Лежар
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
9
Аилтон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
5
Кариока
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Кобозев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
15
Артем Радьков
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
22
Факундо Пирис
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
4-4-1-1
30
Песьяков
23
Комбаров
34
Макеев
2
Инсаурральде
18
Паршивлюк
23
Озбилиз
4
Чельстрем
88
Глушаков
14
Хурадо
46
МакГиди
14
Мовсисян
4-1-4-1
1
Городов
11
Темников
40
Ояла
5
Феррейра
40
Уциев
21
Адилсон
19
Иванов
30
Лежар
14
Айссати
10
Кану
9
Аилтон
2
Инсаурральде
17
Сухи
17
Сухи
2
Инсаурральде
23
Озбилиз
91
Яковлев
91
Яковлев
23
Озбилиз
40
Ояла
15
Радьков
15
Радьков
40
Ояла
14
Айссати
8
Маурисио
8
Маурисио
14
Айссати
30
Лежар
18
Бокила
18
Бокила
30
Лежар
Остались в запасе
Спартак
Ахмат
32
Артем Ребров
ВР
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
5
Кариока
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Евгений Кобозев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
5
Кариока
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Кобозев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча Спартак - Ахмат
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая)
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