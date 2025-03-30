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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Спартак
Ахмат - Спартак: обзор матча 30 марта 2025
Ахмат
30.03.2025, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Спартак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Спартак
Замена
Р. Руис Диас
️️️️
Г. Мелкадзе
86'
Замена
Д. Зорин
️️️️
Л. Садулаев
86'
85'
Замена
Д. Пруцев
️️️️
К. Мартинс
83'
Желтая карточка
С. Бабич
72'
Замена
П. Солари
️️️️
Л. Гарсия
Замена
Б. Бериша
️️️️
А. Талаль
64'
60'
Замена
Р. Мангаш
️️️️
А. Дуарте
Замена
В. Камилов
️️️️
Д. Уткин
46'
Желтая карточка
Т. Ибишев
36'
Желтая карточка
Д. Уткин
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
20
Максим Самородов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
4
Алексис Дуарте
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
24
Заим Диванович
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
11
Мауро Луна Диале
АП
9
Родриго Руис Диас
ЦФ
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
24
Никита Массалыга
ЦП
7
Пабло Солари
ПВ
4-4-2
88
Шелия
95
Адамов
4
Ибишев
75
Гандри
53
Тодорович
47
Уткин
7
Садулаев
14
Талаль
11
Исмаэл
77
Мелкадзе
20
Самородов
4-1-1-2-2
98
Максименко
97
Денисов
68
Литвинов
6
Бабич
4
Дуарте
18
Умяров
35
Мартинс
5
Барко
10
Маркиньос
9
Угальде
99
Гарсия
47
Уткин
18
Камилов
18
Камилов
47
Уткин
7
Садулаев
28
Зорин
28
Зорин
7
Садулаев
14
Талаль
7
Бериша
7
Бериша
14
Талаль
77
Мелкадзе
9
Руис Диас
9
Руис Диас
77
Мелкадзе
4
Дуарте
7
Мангаш
7
Мангаш
4
Дуарте
35
Мартинс
25
Пруцев
25
Пруцев
35
Мартинс
99
Гарсия
7
Солари
7
Солари
99
Гарсия
Остались в запасе
Ахмат
Спартак
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Мауро Луна Диале
АП
Главный тренер
Сергей Ташуев
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
24
Никита Массалыга
ЦП
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Мауро Луна Диале
АП
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
24
Никита Массалыга
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Ахмат - Спартак
2
1
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
8
Нарушения
17
21
Офсайды
1
3
Количество передач
288
372
Сейвы
3
5
Точность передач %
67
67
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Шнякин)
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