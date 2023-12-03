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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Спартак
Ахмат - Спартак: обзор матча 03 декабря 2023
Ахмат
03.12.2023, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Спартак
34'
Г. Агаларов
47'
С. Ковачев
44'
А. Зиньковский
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Спартак
Желтая карточка
Р. Уциев
90'
+3
Замена
Р. Уциев
️️️️
Д. Тодорович
87'
Замена
Л. Садулаев
️️️️
Б. Бериша
87'
78'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
О. Рябчук
Замена
А. Швец
️️️️
С. Ковачев
69'
Замена
М. Конате
️️️️
Г. Агаларов
69'
67'
Замена
В. Мозес
️️️️
Р. Зобнин
67'
Замена
К. Мартинс
️️️️
Р. Литвинов
62'
Желтая карточка
Р. Литвинов
57'
Замена
А. Соболев
️️️️
М. Игнатов
ГОЛ! 2:1!
С. Ковачев
Пас отдал
Д. Тодорович
47'
44'
ГОЛ! 1:1!
А. Зиньковский
Пас отдал
Д. Пруцев
Желтая карточка
Б. Бериша
36'
ГОЛ! 1:0!
Г. Агаларов
Пас отдал
Б. Бериша
34'
26'
Желтая карточка
М. Игнатов
Замена
В. Камилов
️️️️
И. Олейников
22'
Желтая карточка
А. Тимофеев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
2
Ясмин Челикович
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
27
Камило
ЦП
19
Иван Олейников
ПВ
10
Светослав Ковачев
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Антон Зиньковский
ПВ
8
Михаил Игнатов
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
10
Даниэл Жуниор
АП
84
Нене Гбамбле
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Спартак
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Тео Бонгонда
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
4-1-1-2-2
88
Шелия
8
Богосавац
2
Челикович
13
Семенов
53
Тодорович
94
Тимофеев
27
Камило
7
Бериша
19
Олейников
25
Агаларов
10
Ковачев
3-2-2-2-1
57
Селихов
6
Бабич
4
Дуарте
68
Литвинов
26
Хлусевич
5
Рябчук
25
Пруцев
47
Зобнин
77
Зиньковский
10
Промес
8
Игнатов
53
Тодорович
40
Уциев
40
Уциев
53
Тодорович
19
Олейников
18
Камилов
18
Камилов
19
Олейников
7
Бериша
7
Садулаев
7
Садулаев
7
Бериша
10
Ковачев
0
Швец
0
Швец
10
Ковачев
25
Агаларов
13
Конате
13
Конате
25
Агаларов
68
Литвинов
35
Мартинс
35
Мартинс
68
Литвинов
47
Зобнин
11
Мозес
11
Мозес
47
Зобнин
5
Рябчук
10
Бонгонда
10
Бонгонда
5
Рябчук
8
Игнатов
7
Соболев
7
Соболев
8
Игнатов
Остались в запасе
Ахмат
Спартак
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
10
Даниэл Жуниор
АП
84
Нене Гбамбле
ПВ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
10
Даниэл Жуниор
АП
84
Нене Гбамбле
ПВ
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Ахмат - Спартак
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Андрей Болотенков
Максим Ковалев
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Кукуян; AVAR – Вера Опейкина
Резервный судья:
Алексей Амелин
Инспектор:
Алексей Резников
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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