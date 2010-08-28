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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Спартак
Ахмат - Спартак: обзор матча 28 августа 2010
Ахмат
28.08.2010, суббота, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Спартак
49'
Ш. Асильдаров
82'
Р. Уциев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Спартак
Желтая карточка
Г. Стефан Эссаме
+1
Замена
Ари
️️️️
М. Штранцль
Замена
А. Кобенко
️️️️
Ш. Асильдаров
ГОЛ! 2:0!
Р. Уциев
Пас отдал
А. Феррейра
Замена
К. Майдана
️️️️
Д. Комбаров
Замена
Л. Гвазава
️️️️
Маурисио
Замена
Е. Макеев
️️️️
Н. Баженов
ГОЛ! 1:0!
Ш. Асильдаров
Пас отдал
Д. Ятченко
Замена
Р. Уциев
️️️️
Х. Карлос Арсэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
(К)
ЛП
8
Маурисио
ОП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
19
Эктор Бракамонте
АП
17
Хуан Карлос Арсэ
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Спартак
31
Александр Беленов
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
80
Ибсон
ЦП
12
Алекс
АП
32
Никита Баженов
ПП
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Ахмат
95
Ризавди Эдилов
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
6
Леван Гвазава
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
21
Александр Зотов
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
39
Ари
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Годзюр
33
Ятченко
5
Эдиев
5
Феррейра
8
Омельянчук
8
Маурисио
13
Лахиялов
25
Эссаме
17
Арсэ
19
Бракамонте
9
Асильдаров
4-1-3-1-1
31
Беленов
18
Паршивлюк
39
Штранцль
2
Пареха
59
Иванов
7
Шешуков
32
Баженов
80
Ибсон
23
Комбаров
12
Алекс
11
Веллитон
17
Арсэ
40
Уциев
40
Уциев
17
Арсэ
9
Асильдаров
20
Кобенко
20
Кобенко
9
Асильдаров
8
Маурисио
6
Гвазава
6
Гвазава
8
Маурисио
32
Баженов
34
Макеев
34
Макеев
32
Баженов
23
Комбаров
8
Майдана
8
Майдана
23
Комбаров
39
Штранцль
39
Ари
39
Ари
39
Штранцль
Остались в запасе
Ахмат
Спартак
95
Ризавди Эдилов
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
12
Николай Заболотный
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
95
Ризавди Эдилов
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Ахмат - Спартак
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Н. Голубев (Санкт-Петербург)
И. Лапидус (Элиста)
Стадион:
им. С.Билимханова
Где смотреть матч:
"Первый" - 16:00 (прямая), НТВ Плюс Онлайн - 15:50 (прямая)
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