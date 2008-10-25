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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Ахмат
Спартак - Ахмат: обзор матча 25 октября 2008
Спартак
25.10.2008, суббота, 16:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
3 : 1
Завершен
Ахмат
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Статистика матча Спартак - Ахмат
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Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
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25.10.2026
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Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
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31.10.2026
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23.10.2026
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3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Дорошенко
(Ейск)
Помощники судьи:
И. Лапидус (Элиста)
М. Новокшонов (Ижевск)
Делегат:
А.Будогосский (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 15:50 (прямая); "Спорт" 15:55 (прямая)
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