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Расписание матчей
Ахмат - Спартак
Ахмат - Спартак: обзор матча 27 июня 2007
Ахмат
27.06.2007, среда, 18:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Спартак
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ахмат - Спартак
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
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Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
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Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Захаров
(Москва)
Помощники судьи:
А.Малородов (Саратов)
О.Поглазов (Йошкар-Ола)
Стадион:
Ахмат-Арена
Посещаемость:
4100 из 30000 зрителей (13%)
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