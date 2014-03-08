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Ахмат - Спартак
Ахмат - Спартак: обзор матча 08 марта 2014
Ахмат
08.03.2014, суббота, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Спартак
1'
Маурисио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Спартак
Желтая карточка
Г. Теодор Грозав
80'
Желтая карточка
О. Иванов
78'
Замена
Кану
️️️️
И. Лебеденко
77'
Замена
Г. Теодор Грозав
️️️️
Ж. Бокила
72'
63'
Замена
А. Озбилиз
️️️️
П. Эберт
Замена
Аилтон
️️️️
М. Рыбус
62'
58'
Желтая карточка
Т. Коста
54'
Желтая карточка
Х. Мануэль Хурадо
Желтая карточка
Р. Уциев
54'
41'
Замена
Ю. Мовсисян
️️️️
Л. Барриос
ГОЛ! 1:0!
Маурисио
Пас отдал
О. Иванов
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
19
Олег Иванов
ОП
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ЦП
18
Жереми Бокила
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛП
5
Кариока
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
20
Патрик Эберт
ПП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Ахмат
1
Евгений Кобозев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Аилтон
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
32
Артем Ребров
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
23
Арас Озбилиз
ЦП
27
Ромуло
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
3-4-1-2
31
Годзюр
31
Рыбус
13
Семенов
24
Коморовски
30
Кудряшов
19
Иванов
8
Маурисио
40
Уциев
21
Адилсон
10
Лебеденко
18
Бокила
4-5-1
1
Митрюшкин
34
Макеев
16
Боккетти
30
Карлос
23
Комбаров
20
Эберт
5
Кариока
8
Коста
88
Глушаков
14
Хурадо
10
Барриос
10
Лебеденко
10
Кану
10
Кану
10
Лебеденко
18
Бокила
37
Грозав
37
Грозав
18
Бокила
31
Рыбус
9
Аилтон
9
Аилтон
31
Рыбус
20
Эберт
23
Озбилиз
23
Озбилиз
20
Эберт
10
Барриос
14
Мовсисян
14
Мовсисян
10
Барриос
Остались в запасе
Ахмат
Спартак
1
Евгений Кобозев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
31
Андрей Дикань
ВР
32
Артем Ребров
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
27
Ромуло
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Евгений Кобозев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
31
Андрей Дикань
ВР
32
Артем Ребров
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
27
Ромуло
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Ахмат - Спартак
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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