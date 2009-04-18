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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Ахмат
Спартак - Ахмат: обзор матча 18 апреля 2009
Спартак
18.04.2009, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Ахмат
72'
В. Быстров
83'
Веллитон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Ахмат
Замена
Р. Сабитов
️️️️
А. Дзюба
Замена
И. Шевченко
️️️️
А. Прудников
ГОЛ! 2:0!
Веллитон
Пас отдал
А. Дзюба
Желтая карточка
Д. Смирнов
Замена
Д. Панку
️️️️
Ш. Лахиялов
Желтая карточка
С. Омельянчук
ГОЛ! 1:0!
В. Быстров
Замена
Д. Бояринцев
️️️️
И. Саенко
Замена
С. Бендзь
️️️️
Л. Гвазава
Желтая карточка
Е. Макеев
Красная карточка
М. Мищенко
Желтая карточка
В. Быстров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
3
Клементе Хуан Родригес
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
10
Иван Саенко
ЛП
5
Кариока
ОП
12
Алекс
АП
34
Владимир Быстров
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Родионов
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
29
Михаил Мищенко
ЛЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
0
Гуэдос Де Лима Клебер
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ПЗ
6
Леван Гвазава
ЛП
13
Шамиль Лахиялов
ЦП
40
Благо
ЦП
8
Радослав Забавник
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
24
Дмитрий Смирнов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Спартак
1
Стипе Плетикоса
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
32
Никита Баженов
ПП
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
0
Силви Андрей Маргаритеску
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
11
Даниэл Панку
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
4-1-2-1-2
35
Джанаев
3
Родригес
25
Йиранек
39
Штранцль
34
Макеев
5
Кариока
10
Саенко
34
Быстров
12
Алекс
11
Веллитон
22
Дзюба
4-4-2
31
Дикань
8
Омельянчук
14
Илиев
0
Клебер
29
Мищенко
8
Забавник
13
Лахиялов
40
Благо
6
Гвазава
24
Смирнов
89
Прудников
22
Дзюба
34
Сабитов
34
Сабитов
22
Дзюба
10
Саенко
7
Бояринцев
7
Бояринцев
10
Саенко
6
Гвазава
26
Бендзь
26
Бендзь
6
Гвазава
13
Лахиялов
11
Панку
11
Панку
13
Лахиялов
89
Прудников
99
Шевченко
99
Шевченко
89
Прудников
Остались в запасе
Спартак
Ахмат
1
Стипе Плетикоса
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
39
Сергей Ковальчук
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
Главный тренер
Сергей Родионов
31
Ярослав Годзюр
ВР
20
Андрей Кобенко
ЛП
0
Силви Андрей Маргаритеску
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Остались в запасе
1
Стипе Плетикоса
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
39
Сергей Ковальчук
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
20
Андрей Кобенко
ЛП
0
Силви Андрей Маргаритеску
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
Главный тренер
Сергей Родионов
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Статистика матча Спартак - Ахмат
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Николай Иванов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Н. Голубев
А. Лагун (оба - Санкт-Петербург)
Делегат:
А. Сафонов (Москва)
Стадион:
Лужники
Посещаемость:
10300 из 89318 зрителей (11%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 17:15 (прямая)
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