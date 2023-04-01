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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Ахмат
Спартак - Ахмат: обзор матча 01 апреля 2023
Спартак
01.04.2023, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Ахмат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Ахмат
90'
+4
Желтая карточка
Г. Шелия
83'
Замена
З. Нижич
️️️️
И. Олейников
Замена
А. Зиньковский
️️️️
Д. Пруцев
79'
Желтая карточка
Д. Хлусевич
76'
64'
Замена
Д. Тодорович
️️️️
Б. Бериша
Замена
В. Мозес
️️️️
М. Игнатов
62'
Замена
К. Мартинс
️️️️
Д. Денисов
62'
Желтая карточка
Б. Кейта
56'
Замена
Б. Кейта
️️️️
К. Промес
54'
Замена
К. Промес
️️️️
Ш. Николсон
46'
46'
Замена
М. Конате
️️️️
Г. Агаларов
46'
Замена
А. Трошечкин
️️️️
В. Ильин
44'
Желтая карточка
В. Ильин
34'
Замена
В. Камилов
️️️️
З. Диванович
Желтая карточка
Ш. Николсон
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
24
Заим Диванович
ОП
0
Антон Швец
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Спартак
95
Михаил Волков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
10
Квинси Промес
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
3-2-2-1-2
57
Селихов
15
Тавареш
23
Чернов
68
Литвинов
97
Денисов
26
Хлусевич
47
Зобнин
25
Пруцев
8
Игнатов
11
Николсон
7
Соболев
3-1-1-3-2
88
Шелия
40
Уциев
3
Шатара
13
Семенов
24
Диванович
0
Швец
7
Бериша
59
Харин
19
Олейников
98
Ильин
25
Агаларов
97
Денисов
35
Мартинс
35
Мартинс
97
Денисов
8
Игнатов
11
Мозес
11
Мозес
8
Игнатов
25
Пруцев
77
Зиньковский
77
Зиньковский
25
Пруцев
11
Николсон
10
Промес
10
Промес
11
Николсон
Промес
17
Кейта
17
Кейта
Промес
19
Олейников
23
Нижич
23
Нижич
19
Олейников
7
Бериша
55
Тодорович
55
Тодорович
7
Бериша
98
Ильин
5
Трошечкин
5
Трошечкин
98
Ильин
24
Диванович
18
Камилов
18
Камилов
24
Диванович
25
Агаларов
13
Конате
13
Конате
25
Агаларов
Остались в запасе
Спартак
Ахмат
95
Михаил Волков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Спартак - Ахмат
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Александр Богданов
Арам Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; AVAR – Игорь Демешко
Резервный судья:
Роман Сафьян
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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