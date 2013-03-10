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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Ахмат
Спартак - Ахмат: обзор матча 10 марта 2013
Спартак
10.03.2013, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
3 : 1
Завершен
Ахмат
2'
Ю. Мовсисян
28'
Ю. Мовсисян
77'
Ю. Мовсисян
78'
Маурисио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Ахмат
Желтая карточка
Кариока
90'
+3
Замена
Джано
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
82'
Замена
М. Уорис
️️️️
Ю. Мовсисян
81'
78'
ГОЛ! 3:1!
Маурисио
77'
Замена
Э. Ндоасель
️️️️
М. Рыбус
ГОЛ! 3:0!
Ю. Мовсисян
77'
Замена
О. Вукоевич
️️️️
К. Чельстрем
68'
60'
Замена
М. Коморовски
️️️️
М. Йиранек
58'
Замена
Кану
️️️️
И. Лебеденко
45'
+1
Желтая карточка
Р. Уциев
32'
Желтая карточка
Ю. Ояла
ГОЛ! 2:0!
Ю. Мовсисян
Пас отдал
Ари
28'
23'
Желтая карточка
Д. Ятченко
Желтая карточка
К. Чельстрем
17'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Мовсисян
Пас отдал
А. Дзюба
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛВ
5
Кариока
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
39
Ари
ЦФ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
8
Маурисио
ОП
19
Олег Иванов
ОП
21
Адилсон
ОП
9
Аилтон
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Ахмат
12
Арби Межиев
ВР
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
10
Кану
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
80
Эзекеэль Ндоасель
ЦФ
4-2-1-3
30
Песьяков
23
Комбаров
16
Боккетти
17
Сухи
9
Комбаров
5
Кариока
4
Чельстрем
14
Хурадо
22
Дзюба
14
Мовсисян
39
Ари
3-5-2
31
Годзюр
33
Ятченко
25
Йиранек
40
Ояла
40
Уциев
8
Маурисио
19
Иванов
21
Адилсон
31
Рыбус
10
Лебеденко
9
Аилтон
4
Чельстрем
5
Вукоевич
5
Вукоевич
4
Чельстрем
14
Хурадо
7
Джано
7
Джано
14
Хурадо
14
Мовсисян
20
Уорис
20
Уорис
14
Мовсисян
25
Йиранек
24
Коморовски
24
Коморовски
25
Йиранек
10
Лебеденко
10
Кану
10
Кану
10
Лебеденко
31
Рыбус
80
Ндоасель
80
Ндоасель
31
Рыбус
Остались в запасе
Спартак
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
12
Арби Межиев
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
10
Адлан Кацаев
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
31
Андрей Дикань
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
91
Павел Яковлев
ПВ
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
10
Адлан Кацаев
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Спартак - Ахмат
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:20 (прямая) "Наш футбол" 13:15 (прямая)
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