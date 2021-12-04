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РПЛ 2026/2027
Спартак - Ахмат
Спартак - Ахмат: обзор матча 04 декабря 2021
Спартак
04.12.2021, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Ахмат
13'
В. Мозес
87'
К. Промес
45+3'
Д. Уткин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Ахмат
Желтая карточка
А. Селихов
90'
+2
Желтая карточка
Айртон
89'
88'
Замена
М. Конате
️️️️
Е. Харин
ГОЛ! 2:1!
К. Промес
Пас отдал
Р. Зобнин
87'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
В. Мозес
81'
78'
Замена
Л. Садулаев
️️️️
А. Полярус
Желтая карточка
С. Жиго
73'
Замена
З. Бакаев
️️️️
М. Игнатов
72'
Желтая карточка
К. Промес
65'
Замена
Р. Зобнин
️️️️
Й. Хендрикс
59'
54'
Замена
С. Себай
️️️️
А. Архипов
49'
Желтая карточка
А. Архипов
46'
Замена
В. Карапузов
️️️️
И. Коновалов
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
Д. Уткин
Пас отдал
А. Архипов
37'
Желтая карточка
А. Семенов
Красная карточка
А. Соболев
33'
ГОЛ! 1:0!
В. Мозес
Пас отдал
А. Соболев
13'
5'
Желтая карточка
И. Коновалов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
6
Айртон
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Йоррит Хендрикс
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Виктор Мозес
ПП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
0
Антон Швец
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
14
Артем Полярус
ПП
9
Артем Архипов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Спартак
1
Тимур Акмурзин
ВР
98
Александр Максименко
ВР
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Лечи Садулаев
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
15
Сенин Себай
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
3-2-2-2-1
57
Селихов
68
Литвинов
2
Жиго
14
Джикия
6
Айртон
97
Денисов
20
Хендрикс
11
Мозес
10
Промес
8
Игнатов
7
Соболев
4-1-3-1-1
88
Гудиев
55
Тодорович
13
Семенов
23
Нижич
8
Богосавац
0
Швец
14
Полярус
17
Коновалов
47
Уткин
59
Харин
9
Архипов
20
Хендрикс
47
Зобнин
47
Зобнин
20
Хендрикс
8
Игнатов
7
Бакаев
7
Бакаев
8
Игнатов
11
Мозес
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
11
Мозес
14
Полярус
7
Садулаев
7
Садулаев
14
Полярус
17
Коновалов
17
Карапузов
17
Карапузов
17
Коновалов
9
Архипов
15
Себай
15
Себай
9
Архипов
59
Харин
13
Конате
13
Конате
59
Харин
Остались в запасе
Спартак
Ахмат
1
Тимур Акмурзин
ВР
98
Александр Максименко
ВР
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
9
Степан Оганесян
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
88
Гиорги Шелия
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
10
Габриэл Янку
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
1
Тимур Акмурзин
ВР
98
Александр Максименко
ВР
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
9
Степан Оганесян
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
10
Габриэл Янку
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Спартак - Ахмат
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Рустам Мухтаров
Максим Ковалев
Дополнительные помощники:
VAR - Иван Сиденков AVAR - Николай Богач
Резервный судья:
Роман Сафьян
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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