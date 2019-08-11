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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Спартак
Ахмат - Спартак: обзор матча 11 августа 2019
Ахмат
11.08.2019, воскресенье, 21:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 3
Завершен
Спартак
75'
А. Мбенг
32'
З. Бакаев
44'
З. Бакаев
70'
А. Шюррле
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Спартак
90'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
Д. Ларссон
89'
Желтая карточка
Р. Зобнин
83'
Замена
И. Кутепов
️️️️
Г. Джикия
Желтая карточка
Б. Бериша
80'
Вторая желтая
А. Мбенг
78'
Желтая карточка
А. Мбенг
76'
ГОЛ! 1:3!
А. Мбенг
75'
70'
ГОЛ! 0:3!
А. Шюррле
Пас отдал
Г. Тил
Замена
К. Михаляк
️️️️
Д. Глушаков
70'
68'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
З. Бакаев
Замена
Б. Бериша
️️️️
О. Роши
46'
Замена
А. Мбенг
️️️️
М. Митришев
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
З. Бакаев
Пас отдал
Г. Тил
32'
ГОЛ! 0:1!
З. Бакаев
Пас отдал
А. Шюррле
Желтая карточка
А. Швец
13'
8'
Желтая карточка
Г. Тил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПАЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
0
Антон Швец
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
21
Одисе Роши
АП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
20
Гус Тил
АП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
9
Андрес Понсе
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
57
Александр Селихов
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
21
Малколм Баду
ЦП
7
Джано
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
3-1-3-3
1
Городов
13
Семенов
23
Нижич
4
Анхель
40
Уциев
0
Швец
11
Исмаэл
88
Глушаков
59
Харин
21
Роши
95
Митришев
4-3-2-1
98
Максименко
38
Ещенко
14
Джикия
2
Жиго
6
Айртон
47
Зобнин
99
Гулиев
20
Шюррле
7
Бакаев
20
Тил
17
Ларссон
21
Роши
7
Бериша
7
Бериша
21
Роши
95
Митришев
11
Мбенг
11
Мбенг
95
Митришев
88
Глушаков
77
Михаляк
77
Михаляк
88
Глушаков
17
Ларссон
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
17
Ларссон
14
Джикия
2
Кутепов
2
Кутепов
14
Джикия
7
Бакаев
27
Мирзов
27
Мирзов
7
Бакаев
Остались в запасе
Ахмат
Спартак
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
9
Андрес Понсе
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
21
Малколм Баду
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
57
Александр Селихов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
7
Джано
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
9
Андрес Понсе
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
21
Малколм Баду
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
57
Александр Селихов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
7
Джано
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Ахмат - Спартак
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
0 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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