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Ахмат - Спартак
Ахмат - Спартак: обзор матча 07 ноября 2015
Ахмат
07.11.2015, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Спартак
21'
Адилсон
81'
А. Мбенг
6'
А. Семенов (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Спартак
Замена
Г. Теодор Грозав
️️️️
И. Айссати
90'
+3
Травма
Родолфо
89'
81'
Замена
А. Зуев
️️️️
И. Попов
ГОЛ! 2:1!
А. Мбенг
Пас отдал
О. Иванов
81'
Замена
А. Мбенг
️️️️
М. Митришев
77'
Замена
М. Рыбус
️️️️
И. Лебеденко
72'
71'
Замена
И. Леонтьев
️️️️
З. Луиш
66'
Желтая карточка
С. Таски
63'
Желтая карточка
С. Паршивлюк
Травма
Ф. Кудряшов
59'
Желтая карточка
Родолфо
52'
Желтая карточка
А. Семенов
38'
ГОЛ! 1:1!
Адилсон
Пас отдал
О. Иванов
21'
6'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Семенов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ОП
14
Исмаил Айссати
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
71
Ивелин Попов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
4-2-2-1-1
1
Городов
30
Кудряшов
13
Семенов
2
Родолфо
40
Уциев
8
Маурисио
21
Адилсон
14
Айссати
19
Иванов
95
Митришев
10
Лебеденко
3-2-3-1-1
32
Ребров
16
Боккетти
2
Кутепов
35
Таски
18
Паршивлюк
23
Комбаров
71
Попов
21
Зотов
88
Глушаков
10
Промес
29
Зе Луиш
10
Лебеденко
31
Рыбус
31
Рыбус
10
Лебеденко
14
Айссати
37
Грозав
37
Грозав
14
Айссати
95
Митришев
11
Мбенг
11
Мбенг
95
Митришев
71
Попов
17
Зуев
17
Зуев
71
Попов
29
Зе Луиш
52
Леонтьев
52
Леонтьев
29
Зе Луиш
Остались в запасе
Ахмат
Спартак
31
Ярослав Годзюр
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
7
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
7
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Ахмат - Спартак
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Воронцов (Ярославль)
Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Геннадий Куличенков (Тула)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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