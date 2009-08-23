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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Спартак
Ахмат - Спартак: обзор матча 23 августа 2009
Ахмат
23.08.2009, воскресенье, 21:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 3
Завершен
Спартак
64'
Г. Кутарба
90+3'
Ш. Лахиялов
25'
П. Яковлев
30'
Веллитон
34'
Веллитон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Спартак
ГОЛ! 2:3!
Ш. Лахиялов
Пас отдал
Т. Джабраилов
+3
+2
Замена
А. Павленко
️️️️
Алекс
Желтая карточка
Е. Макеев
Замена
Н. Баженов
️️️️
П. Яковлев
Замена
Благо
️️️️
Д. Панку
Замена
Д. Бояринцев
️️️️
В. Быстров
Желтая карточка
Т. Джабраилов
ГОЛ! 1:3!
Г. Кутарба
Пас отдал
Г. Гогуа
Желтая карточка
Г. Гогуа
Желтая карточка
Р. Забавник
Замена
В. Илиев
️️️️
Ф. Петре
ГОЛ! 0:3!
Веллитон
Пас отдал
Алекс
ГОЛ! 0:2!
Веллитон
Пас отдал
С. Паршивлюк
Замена
Г. Кутарба
️️️️
З. Садаев
ГОЛ! 0:1!
П. Яковлев
Пас отдал
Алекс
16'
Желтая карточка
П. Яковлев
15'
Желтая карточка
Р. Сабитов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
0
Силви Андрей Маргаритеску
ЛЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
8
Радослав Забавник
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ПЗ
11
Даниэл Панку
ЛП
7
Гогита Гогуа
ЦП
0
Тимур Джабраилов
(К)
ЦП
0
Флорентин Петре
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
13
Шамиль Лахиялов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
20
Игнас Дедура
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
34
Ренат Сабитов
ЛП
12
Алекс
ЦП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Родионов
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
0
Гуэдос Де Лима Клебер
ЦЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
40
Благо
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
0
Герман Кутарба
ПП
Спартак
1
Стипе Плетикоса
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
5
Кариока
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
7
Денис Бояринцев
ПП
32
Никита Баженов
ПП
4-4-2
31
Дикань
0
Маргаритеску
4
Хаймович
8
Забавник
8
Омельянчук
11
Панку
7
Гогуа
0
Джабраилов
0
Петре
13
Лахиялов
9
Садаев
4-4-1-1
35
Джанаев
34
Макеев
20
Дедура
25
Йиранек
18
Паршивлюк
34
Быстров
12
Алекс
39
Ковальчук
34
Сабитов
91
Яковлев
11
Веллитон
0
Петре
14
Илиев
14
Илиев
0
Петре
11
Панку
40
Благо
40
Благо
11
Панку
9
Садаев
0
Кутарба
0
Кутарба
9
Садаев
12
Алекс
8
Павленко
8
Павленко
12
Алекс
34
Быстров
7
Бояринцев
7
Бояринцев
34
Быстров
91
Яковлев
32
Баженов
32
Баженов
91
Яковлев
Остались в запасе
Ахмат
Спартак
31
Ярослав Годзюр
ВР
0
Гуэдос Де Лима Клебер
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
84
Олег Власов
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Грозный
1
Стипе Плетикоса
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
5
Кариока
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
Главный тренер
Сергей Родионов
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
0
Гуэдос Де Лима Клебер
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
84
Олег Власов
ЦП
Остались в запасе
1
Стипе Плетикоса
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
5
Кариока
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Главный тренер
Сергей Родионов
Статистика матча Ахмат - Спартак
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Ковалев
(Тамбов)
Помощники судьи:
О. Целовальников (Астрахань)
В. Булыгин (Волгоград)
Делегат:
И. Синер (Омск)
Стадион:
им. С.Билимханова
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт Классика" 20:45 (прямая); "Спорт" 20:55 (прямая)
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