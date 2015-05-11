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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Спартак
Ахмат - Спартак: обзор матча 11 мая 2015
Ахмат
11.05.2015, понедельник, 13:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
4 : 2
Завершен
Спартак
49'
А. Мбенг
53'
А. Мбенг
90'
Аилтон
90+2'
Аилтон
26'
В. Кротов
75'
К. Промес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Спартак
ГОЛ! 4:2!
Аилтон
Пас отдал
И. Айссати
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
Аилтон
Пас отдал
Маурисио
90'
85'
Замена
Джано
️️️️
В. Кротов
Замена
Аилтон
️️️️
И. Лебеденко
79'
75'
ГОЛ! 2:2!
К. Промес
Пас отдал
Д. Комбаров
Замена
Ф. Пирис
️️️️
Адилсон
64'
60'
Замена
Ю. Мовсисян
️️️️
К. Чельстрем
ГОЛ! 2:1!
А. Мбенг
Пас отдал
Маурисио
53'
ГОЛ! 1:1!
А. Мбенг
Пас отдал
И. Лебеденко
49'
46'
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
Д. Давыдов
Желтая карточка
А. Семенов
45'
+1
Замена
И. Айссати
️️️️
Кану
44'
Травма
Кану
42'
Красная карточка
О. Иванов
40'
39'
Желтая карточка
Д. Давыдов
31'
Желтая карточка
К. Чельстрем
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
29'
Желтая карточка
Родолфо
28'
26'
ГОЛ! 0:1!
В. Кротов
Пас отдал
С. Паршивлюк
2'
Желтая карточка
С. Таски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
10
Кану
ЛП
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ОП
19
Олег Иванов
(К)
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Спартак
32
Артем Ребров
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
4
Ким Чельстрем
ОП
27
Ромуло
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
14
Исмаил Айссати
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Аилтон
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
7
Джано
АП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
3-3-2-2
31
Годзюр
30
Кудряшов
2
Родолфо
13
Семенов
8
Маурисио
21
Адилсон
19
Иванов
10
Кану
14
Кузяев
10
Лебеденко
11
Мбенг
4-1-2-2-1
32
Ребров
18
Паршивлюк
34
Макеев
35
Таски
23
Комбаров
4
Чельстрем
27
Ромуло
88
Глушаков
57
Кротов
10
Промес
88
Давыдов
10
Кану
14
Айссати
14
Айссати
10
Кану
21
Адилсон
22
Пирис
22
Пирис
21
Адилсон
10
Лебеденко
9
Аилтон
9
Аилтон
10
Лебеденко
88
Давыдов
14
Хурадо
14
Хурадо
88
Давыдов
57
Кротов
7
Джано
7
Джано
57
Кротов
4
Чельстрем
14
Мовсисян
14
Мовсисян
4
Чельстрем
Остались в запасе
Ахмат
Спартак
1
Евгений Городов
ВР
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Ахмат - Спартак
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:20 (прямая)
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