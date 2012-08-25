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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Спартак
Ахмат - Спартак: обзор матча 25 августа 2012
Ахмат
25.08.2012, суббота, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Спартак
80'
И. Лебеденко
90+1'
А. Феррейра
65'
Х. Мануэль Инсаурральде
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Спартак
ГОЛ! 2:1!
А. Феррейра
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
И. Лебеденко
Пас отдал
Р. Уциев
80'
79'
Замена
П. Яковлев
️️️️
Джано
74'
Замена
Ари
️️️️
А. Дзюба
Замена
М. Митришев
️️️️
М. Коморовски
74'
Замена
З. Садаев
️️️️
Маурисио
72'
65'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мануэль Инсаурральде
Пас отдал
Джано
64'
Желтая карточка
М. Сухи
Замена
Д. Ятченко
️️️️
Ф. Кудряшов
64'
51'
Желтая карточка
Е. Макеев
41'
Желтая карточка
Д. Де Зеув
Желтая карточка
М. Коморовски
40'
21'
Замена
Э. Эменике
️️️️
Веллитон
19'
Травма
Веллитон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ЦП
40
Благо
ПП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
6
Деми Де Зеув
ЦП
5
Кариока
ЦП
7
Джано
ПП
11
Веллитон
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ахмат
1
Антон Амельченко
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
19
Олег Иванов
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Заур Садаев
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
39
Ари
ЦФ
3-3-2-1
31
Годзюр
25
Йиранек
5
Феррейра
24
Коморовски
31
Рыбус
8
Маурисио
40
Уциев
21
Адилсон
40
Благо
10
Лебеденко
4-4-2
31
Дикань
34
Макеев
2
Инсаурральде
17
Сухи
23
Комбаров
7
Джано
6
Де Зеув
5
Кариока
14
Билялетдинов
22
Дзюба
11
Веллитон
30
Кудряшов
33
Ятченко
33
Ятченко
30
Кудряшов
24
Коморовски
95
Митришев
95
Митришев
24
Коморовски
8
Маурисио
9
Садаев
9
Садаев
8
Маурисио
7
Джано
91
Яковлев
91
Яковлев
7
Джано
11
Веллитон
10
Эменике
10
Эменике
11
Веллитон
22
Дзюба
39
Ари
39
Ари
22
Дзюба
Остались в запасе
Ахмат
Спартак
1
Антон Амельченко
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
19
Олег Иванов
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
19
Олег Иванов
ЦП
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Ахмат - Спартак
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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