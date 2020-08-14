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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Ахмат
Спартак - Ахмат: обзор матча 14 августа 2020
Спартак
14.08.2020, пятница, 20:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Ахмат
52'
Д. Ларссон (П)
69'
Э. Понсе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Ахмат
Замена
М. Глушенков
️️️️
Э. Понсе
88'
Желтая карточка
Р. Зобнин
87'
Замена
З. Бакаев
️️️️
Д. Ларссон
83'
81'
Замена
А. Адамов
️️️️
Б. Бериша
77'
Вторая желтая
М. Ненахов
Замена
А. Ещенко
️️️️
Н. Умяров
75'
71'
Желтая карточка
М. Богосавац
ГОЛ! 2:0!
Э. Понсе
Пас отдал
А. Соболев
69'
68'
Желтая карточка
М. Ненахов
64'
Замена
Л. Садулаев
️️️️
В. Ильин
64'
Замена
А. Пуцко
️️️️
З. Нижич
64'
Замена
О. Роши
️️️️
Е. Харин
60'
Травма
З. Нижич
Травма
Н. Умяров
56'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Ларссон
52'
50'
Желтая карточка
А. Семенов
41'
Замена
А. Понсе
️️️️
Исмаэл
Желтая карточка
А. Крал
40'
40'
Желтая карточка
Исмаэл
38'
Желтая карточка
Е. Харин
26'
Желтая карточка
А. Швец
2'
Желтая карточка
Б. Бериша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
39
Павел Маслов
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
24
Максим Ненахов
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
8
Мирослав Богосавац
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
19
Олег Иванов
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
20
Гус Тил
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Ахмат
97
Расул Умаев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
21
Одисе Роши
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
4-2-1-3
98
Максименко
6
Айртон
14
Джикия
2
Жиго
39
Маслов
33
Крал
18
Умяров
47
Зобнин
17
Ларссон
9
Понсе
7
Соболев
4-3-2-1
88
Шелия
23
Нижич
13
Семенов
8
Богосавац
24
Ненахов
19
Иванов
0
Швец
11
Исмаэл
7
Бериша
59
Харин
98
Ильин
18
Умяров
38
Ещенко
38
Ещенко
18
Умяров
17
Ларссон
7
Бакаев
7
Бакаев
17
Ларссон
9
Понсе
10
Глушенков
10
Глушенков
9
Понсе
23
Нижич
15
Пуцко
15
Пуцко
23
Нижич
7
Бериша
95
Адамов
95
Адамов
7
Бериша
59
Харин
21
Роши
21
Роши
59
Харин
98
Ильин
7
Садулаев
7
Садулаев
98
Ильин
11
Исмаэл
9
Понсе
9
Понсе
11
Исмаэл
Остались в запасе
Спартак
Ахмат
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
61
Илья Голосов
ЛЗ
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
20
Гус Тил
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
45
Никита Кармаев
ЦЗ
97
Расул Умаев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
61
Илья Голосов
ЛЗ
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
20
Гус Тил
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Остались в запасе
45
Никита Кармаев
ЦЗ
97
Расул Умаев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Спартак - Ахмат
2
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
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Спартак
Ахмат
Ловчев прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
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5
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19:35
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