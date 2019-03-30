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Ахмат - Спартак
Ахмат - Спартак: обзор матча 30 марта 2019
Ахмат
30.03.2019, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 3
Завершен
Спартак
9'
Б. Балай
7'
Л. Адриано (П)
68'
Л. Адриано
90+3'
Д. Глушаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Спартак
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
Д. Глушаков
Пас отдал
Айртон
89'
Желтая карточка
А. Гулиев
87'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
Л. Мельгарехо
83'
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
Замена
А. Мбенг
️️️️
Б. Балай
82'
78'
Желтая карточка
Айртон
Желтая карточка
О. Иванов
77'
Замена
Б. Бериша
️️️️
Раванелли
77'
Замена
З. Нижич
️️️️
Родолфо
72'
Травма
Родолфо
69'
68'
ГОЛ! 1:2!
Л. Адриано
Пас отдал
З. Луиш
Вторая желтая
А. Семенов
64'
64'
Замена
Айртон
️️️️
Д. Комбаров
60'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
А. Ташаев
21'
Желтая карточка
С. Боккетти
Желтая карточка
З. Плиев
17'
16'
Желтая карточка
З. Луиш
ГОЛ! 1:1!
Б. Балай
Пас отдал
Раванелли
9'
7'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Адриано
Желтая карточка
А. Семенов
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛАЗ
0
Антон Швец
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПАЗ
19
Олег Иванов
ОП
11
Исмаэл
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
12
Раванелли
АП
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Лоренцо Мельгарехо
ПП
15
Николай Рассказов
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
21
Одисе Роши
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Спартак
1
Артем Поплевченков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Городов
0
Швец
13
Семенов
2
Родолфо
3
Плиев
19
Иванов
40
Уциев
11
Исмаэл
4
Шиманьски
12
Раванелли
9
Балай
3-3-2-2
57
Селихов
14
Джикия
16
Боккетти
23
Комбаров
10
Мельгарехо
88
Глушаков
99
Гулиев
88
Ташаев
15
Рассказов
4
Адриано
29
Зе Луиш
12
Раванелли
7
Бериша
7
Бериша
12
Раванелли
2
Родолфо
23
Нижич
23
Нижич
2
Родолфо
9
Балай
11
Мбенг
11
Мбенг
9
Балай
10
Мельгарехо
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
10
Мельгарехо
23
Комбаров
6
Айртон
6
Айртон
23
Комбаров
88
Ташаев
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
88
Ташаев
Остались в запасе
Ахмат
Спартак
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
21
Одисе Роши
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
1
Артем Поплевченков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
21
Одисе Роши
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
1
Артем Поплевченков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Ахмат - Спартак
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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